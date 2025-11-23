Il tennis non finisce con la Coppa Davis! Next Gen ATP Finals prima di Natale: chi partecipa e gli scenari italiani

Italia e Spagna si sfidano nella finale della Coppa Davis, la massima competizione per Nazionali maschili di tennis. Il confronto tra gli azzurri e gli iberici si preannuncia particolarmente serrato e avvincente sul cemento indoor di Bologna, ma non sarà l’ultimo evento di questa annata agonistica. Vero che il circuito principale si prenderà cinque settimane di riposo e tornerà a essere protagonista a gennaio, verso gli Australian Open, ma prima di Natale ci sarà spazio ancora per alcuni tornei Challenger e anche per le Next Gen ATP Finals.

Si tratta del torneo di fine stagione riservato ai migliori otto under 20 del mondo, l’appuntamento è sul cemento di Riad (Arabia Saudita) dal 17 al 21 dicembre. Il campione in carica è il brasiliano Joao Fonseca, che potrebbe anche partecipare in questa edizione visto che al momento è secondo nella Race con 1.635 punti. Difficilmente, però, il sudamericano si cimenterà in questa kermesse, visto che è numero 24 del mondo e si concentrerà sulla preparazione verso il primo Slam della nuova stagione. Lo stesso discorso dovrebbe valere per il ceco Jakub Mensik (numero 19 con 2.180 punti) e lo statunitense Learner Tien (numero 28 con 1.550 punti).

Tolti questi tre under 20, che si stanno togliendo soddisfazioni tra i grandi, bisognerà scendere al belga Alexander Blockx per trovare il primo under 20 che potrebbe essere realmente interessato alle Next Gen ATP Finals. Al momento è 115mo nella graduatoria internazionale con 542 punti, davanti al croato Dino Prizmic (127mo con 487), allo spagnolo Martin Landaluce (135mo con 455), al norvegese Nicolai Budkov Kjaer (133mo con 464) e allo statunitense Nishesh Basavareddy (166mo con 349).

Se Mensik, Fonseca e Tien rinunceranno davvero, allora verrebbero ripescati lo spagnolo Rafael Jodar (349), il giapponese Rei Sakamoto (318) e il tedesco Justin Engel (316), ma mancano ancora delle settimane di Challenger per cambiare la situazione. E l’Italia? Federico Cinà è sedicesimo nella Race con 240 punti, dunque la rincorsa per un posto al sole è decisamente complessa.