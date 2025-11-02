IL RE SOLE! Jannik Sinner batte un temibile Auger-Aliassime, trionfa a Parigi e torna n.1 del mondo!

Jannik Sinner si prende tutto! Primo trionfo 1000 della stagione e ritorno al numero uno del mondo. L’altoatesino trionfa a Parigi, rompendo finalmente la maledizione dei Masters 1000 nel 2025, superando in finale il canadese Felix Auger-Aliassime in due set con il punteggio di 6-4 7-6 dopo un’ora e cinquantadue minuti di gioco. Si tratta del 23° titolo in carriera per Sinner, che soprattutto con questa vittoria supera Carlos Alcaraz e si riprende il trono del ranking ATP. Miglior viatico possibile in vista delle ATP Finals di Torino, che sono il grande obiettivo di questo finale di 2025 per l’azzurro.

Non riesce l’impresa dunque a Felix Auger-Aliassime, ma il canadese esce a testa altissima da questa finale e da questo torneo, dove ha ottenuto quello che voleva, il sorpasso su Lorenzo Musetti nella Race. Auger-Aliassime ora è padrone del proprio destino e giocherà a Metz in quest’ultima settimana, mentre il toscano sarà impegnato ad Atene, dove è obbligato a vincere il torneo e sperare in un clamoroso passo falso del diretto rivale.

Sinner completa il torneo senza aver concesso un set agli avversari. Anche in finale il classe 2001 è stato strepitoso con la prima di servizio, visto che con questo colpo ha vinto ben il 91% dei punti (40/44). Sinner ha chiuso con 25 vincenti contro i 21 del canadese, che ha commesso più errori non forzati dell’italiano (27 contro 15).

Sinner spinge subito sull’acceleratore, mentre Auger-Aliassime è un po’ contratto in avvio e concede il break all’azzurro con un dritto che esce di molto. Un break decisivo, perchè Sinner non concede davvero nulla nei propri turni in battuta, con il canadese che non riesce a fare più di un punto in risposta. Al primo set point Jannik chiude sul 6-4 con un comodo dritto dopo una smorzata completamente sbagliata da parte di Auger-Aliassime.

Anche in avvio di secondo set, Sinner si procura due palle break, ma Auger-Aliassime si aggrappa alla prima di servizio e le annulla entrambe, riuscendo a restare nel match. Le palle break diventano poi tre nel settimo game, ma anche questa volta Sinner non riesce a sfruttarle: sulla prima l’azzurro non trova un difficilissimo passante di rovescio, mentre sulle altre due ci pensa sempre la prima di servizio di Auger-Aliassime. Il set scivola al tie-break, dove Sinner è semplicemente perfetto e va a chiudere sul 7-4 con un fantastico rovescio lungolinea, che regala il primo 1000 della stagione a Jannik.