Il ranking WTA delle italiane a fine stagione: Paolini si conferma ai vertici, un’altra azzurra in top-100

Un’italiana nella top-10 del ranking WTA, due in top-100: questo è il bilancio del Bel Paese nella classifica mondiale di tennis al termine della stagione (all’appello mancano ancora dei Challenger, ma non interesseranno i piani alti della graduatoria internazionale). Jasmine Paolini si è resa protagonista di un’ottima annata agonistica, culminata con il trionfo agli Internazionali Italiani e l’apoteosi in BJK Cup, senza dimenticarsi della finale del WTA 1000 di Cincinnati e delle tante gioie in doppio.

La tennista toscana ha partecipato alle WTA Finals e staziona all’ottavo posto nella classifica mondiale con 4.325 punti, ad appena dieci lunghezze di distacco dalla statunitense Madison Keys. La quarta piazza dell’anno scorso, merito soprattutto delle finali raggiunte a Roland Garros e Wimbledon, resta lontana, ma questa stagione si è rivelata estremamente solida e concreta per la nostra portacolori, che si può proiettare con grande entusiasmo verso il 2026.

L’altra italiana in top-100 è Elisabetta Cocciaretto, 83ma con 837 punti e soprattutto immensa protagonista durante le Finals di BJK, dove ha sovvertito i pronostici della vigilia vincendo i primi singolari contro la Cina ai quarti di finale e contro gli USA nell’atto conclusivo (il massimo torneo per Nazionali non assegna punti per il ranking WTA). Bisogna poi scendere

RANKING WTA ITALIANE

8. Jasmine Paolini 4.325

83. Elisabetta Cocciaretto 837

104. Lucia Bronzetti 739

141. Lucrezia Stefanini 525

164. Nuria Brancaccio 430