IL GIORNO DEL BRASILE! Lucas Pinheiro Braathen fa ballare la samba nello slalom di Levi! Kastlunger vicino alla top10

Il 16 Novembre 2025 resterà una data storica nello sport brasiliano, perchè proprio oggi è arrivata la prima vittoria di sempre di uno sciatore brasiliano nella Coppa del Mondo di sci alpino. Un trionfo che si aggiunge anche a quello di Diogo Moreira, che ha vinto oggi il titolo mondiale in Moto2. Ad entrare nella storia è anche Lucas Pinheiro Braathen, che spezza finalmente il tabù della vittoria da quando ha cambiato nazionalità, salendo sul gradino più alto del podio nello slalom di Levi. Per Pinheiro Braathen è il sesto successo della carriera, con i precedenti cinque ottenuti da norvegese e l’ultimo che risaliva allo slalom di Adelboden del gennaio 2023.

Il brasiliano ha retto la pressione dopo aver chiuso al comando la prima manche, stringendo i denti sul muro e poi mantenendo il vantaggio sul piano finale. Sono alla fine 31 i centesimi di vantaggio di Pinheiro Braathen sul Clement Noel, che conferma la seconda posizione ottenuta a metà gara.

Fa clamorosamente festa anche il pubblico di casa grazie ad Eduard Hallberg, che riporta la Finlandia sul podio di una gara maschile di Coppa del Mondo dopo quasi diciotto anni dalla vittoria di Kalle Palander in Alta Badia. Incredibile il finale di seconda manche da parte del finlandese, che termina al terzo posto a 57 centesimi dal vincitore.

Miglior risultato in carriera per il britannico Laurie Taylor (+0.61) che rimonta undici posizioni e termina ad un passo dal podio al quarto posto. Il norvegese Timon Haugan (+0.77) pasticcia sul muro e chiude quinto, precedendo il francese Paco Rassat (+1.04), anche lui alla miglior gara. Settimo il britannico Dave Ryding (+1.16), mentre completano la Top-10 il francese Steven Amiez (+1.26) e gli austriaci Michael Matt (+1.31) e Fabio Gstrein (+1.32).

C’era solo un azzurro nella seconda manche e Tobias Kastlunger ha concluso al dodicesimo posto dopo una aver rimontato undici posizioni rispetto a metà gara. Una prova decisamente convincente quella dell’italiano, che ha concluso a poco meno di un secondo e mezzo da Braathen (+1.44).

Nella classifica generale di Coppa del Mondo, Braathen e Odermatt sono al comando insieme con 100 punti. Terzo posto per l’austriaco Marco Schwarz con 92 punti davanti al francese Clement Noel (80) ed il norvegese Timon Haugan (67).