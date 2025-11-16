Il distacco in classifica tra Sinner e Alcaraz in caso di vittoria o sconfitta a Torino

Jannik Sinner e Carlos Alcaraz saranno i protagonisti dell’ultimo atto alle ATP Finals 2025, in programma domenica 16 novembre non prima delle ore 18.00 sul veloce indoor della Inalpi Arena di Torino. I due dominatori attuali del tennis maschile sono pronti dunque ad una nuova sfida di grande prestigio, dopo aver giocato l’uno contro l’altro nelle ultime tre finali Slam di fila.

Alcaraz, vincendo quattro partite tra round robin e semifinale, è già certo di chiudere l’anno in vetta al ranking mondiale avendo raggiunto virtualmente quota 12.050 punti mentre Sinner si trova ad oggi in seconda posizione con all’attivo 11.000 punti. La partita odierna mette in palio ben 500 punti aggiuntivi, un bottino veramente notevole che potrebbe avere un impatto sulla sfida a distanza tra i due in classifica verso l’inizio della prossima stagione.

Lo spagnolo, in caso di vittoria, volerebbe infatti a +1550 sull’azzurro spingendosi addirittura a 12.550 punti totali nell’anno solare. Il favorito della vigilia però è il 24enne pusterese, imbattuto da due anni a livello indoor, che ha la possibilità di avvicinarsi a -550 dal murciano nel ranking ATP se dovesse riuscire a conquistare il secondo titolo di fila al Master.