Il Brasile sogna con Pinheiro Braathen dopo la prima manche a Levi. Grandi rimpianti per Vinatzer

Il Brasile sogna dopo la prima manche dello slalom di Levi. Lucas Pinheiro Braathen, infatti, è al comando della classifica dopo metà gara sulle nevi finlandesi e può davvero regalare il primo storico successo al suo paese. Braathen ha fatto la differenza sul ripido e si presenterà ora al cancelletto della seconda manche con un buon vantaggio su tutti i rivali.

I principali rivali del brasiliano sembrano essere il francese Clement Noel ed il norvegese Timon Haugan, rispettivamente secondo e terzo classificato con 41 e 49 centesimi di ritardo. Quarta posizione per il tedesco Linus Strasser (+0.85), che ha preceduto il finlandese Eduard Hallberg (+0.90), che ha fatto impazzire di gioia il pubblico di casa con il pettorale numero ventinove.

Sesto il norvegese Atle Lie McGrath (+0.96), mentre dalla settima posizione dell’austriaco Fabio Gstrein (+1.05) il distacco sale sopra il secondo di ritardo. Settima piazza per il francese Steven Amiez (+1.21), che ha preceduto il norvegese e vincitore dell’ultima coppa di slalom Henrik Kristoffersen (+1.23). Completa la Top-10 lo svizzero Loic Meillard (+1.32).

Tanti anzi tantissimi rimpianti per Alex Vinatzer, anche se ormai è il solito copione visto purtroppo da molte stagioni. L’altoatesino era in testa al primo intermedio, poi era in ritardo di due decimi al secondo, ma sul muro si è sbilanciato ed alla fine è uscito. Purtroppo ancora una volta i medesimi errori ed il rammarico per un’occasione sicuramente sprecata, anche perchè l’azzurro è l’unico ad essere uscito tra i primi trenta partiti.

Solamente un azzurro si è qualificato per la seconda manche ed è Tobias Kastlunger, che ha concluso al 23° posto (+1.87), ma perdendo quasi un secondo sul ripido. Tommaso Sala rientrava in gara e ha concluso 37° (+2.49), Corrado Barbera ha terminato 57° (+3.90), mentre sono usciti Matteo Canins e Tommaso Saccardi.