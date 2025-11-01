Iga Swiatek domina Madison Keys e comincia bene nelle WTA Finals a Riad

Buona la prima per Iga Swiatek. La n.2 del mondo ha iniziato in maniera convincente il proprio cammino nelle WTA Finals 2025. Nel primo impegno del Gruppo “Serena Williams”, Swiatek ha regolato piuttosto nettamente l’americana Madison Keys (n.7 del seeding) col punteggio di 6-1 6-2 in 61′ di gioco. Un vero e proprio dominio della polacca, molto a proprio agio sul veloce indoor di Riad (Arabia Saudita).

Nel primo set c’è un abisso tra le due giocatrici. Swiatek domina da fondo, interpretando alla perfezione il rimbalzo della pallina e sfruttandolo a proprio vantaggio. Le giocate in top-spin della n.2 WTA sono un enigma per Keys, in evidente ritardo di condizione. L’americana si sposta molto male, colpendo non al meglio col suo fondamentale migliore, il dritto. Il 6-1 in 28′ di gioco è la logica conseguenza.

Nel secondo set la musica non cambia. Swiatek ha un piccolo passaggio a vuoto all’inizio, rimettendo in carreggiata l’avversaria. L’americana, però, è troppo fallosa e continua a soffrire il dritto in top-spin di Swiatek. Gli scambi sono quasi sempre favorevoli a Iga che chiude con un perentorio 6-2 la pratica. Leggendo le statistiche, si può apprezzare l’egemonia della polacca: 82% dei punti vinti con la prima di servizio e 53% con la seconda, rispetto al 47% e al 17% della rivale; 33 errori non forzati di Keys rispetto ai 12 di Swiatek.