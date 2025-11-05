Iga Swiatek ammette: “Non ho bisogno di motivarmi, per il caso sul doping non è andata così male”

Continuerà con la partita decisiva di questo pomeriggio il percorso di Iga Swiatek nelle WTA Finals 2025 di Riad. La polacca, dopo la netta vittoria nel match di esordio contro Madison Keys, è uscita sconfitta nella seconda partita contro Elena Rybakina, vincitrice in rimonta per 6-3 1-6 0-6. Per la numero 2 al mondo sarà quindi essenziale vincere la sfida contro Anisimova per raggiungere le semifinali.

La polacca, come riportato da puntodebreak.com, si è così espressa sui risultati e sulla motivazione: “Adoro la sensazione di sapere dove andrà la palla e di avere il controllo del campo. Ecco perché do sempre il massimo, perché so che questa è la strada da seguire. La probabilità di sentire quel controllo sarà molto maggiore se mi impegno, seguo le istruzioni dei miei allenatori e continuo a crescere come giocatrice. I risultati arriveranno più tardi. Questo mi motiva sempre. Non ho bisogno di grandi cose per motivarmi, come un obiettivo enorme, perché nella mia carriera sono successe molte cose inaspettate, cose che non erano realmente i miei obiettivi. Per me, il semplice fatto di sentire ogni giorno che sto facendo un buon lavoro e che l’energia che dedico a questo lavoro potrebbe dare i suoi frutti, forse no, ma di solito sì, è una motivazione sufficiente.”

Swiatek è tornata anche a parlare del caso doping che l’ha coinvolta quest’anno: “Onestamente, non è andata poi così male. Aspettavo la decisione dell’ITIA e mi hanno permesso di giocare questo torneo (l’anno scorso) perché la sospensione provvisoria era stata revocata, ma non sapevo ancora come si sarebbe risolta la situazione in futuro. Le prime settimane dopo aver ricevuto la notizia sono state le più difficili, e quando sono arrivato qui, ho giocato senza aspettative. Non ho giocato il mio miglior tennis. Ho anche avuto difficoltà a concentrarmi mentalmente, ma devo dire che la parte più difficile è stata parlare con la stampa, onestamente, e non riuscire a dire nulla, sapendo che tutti erano arrabbiati perché mi ero perso il tour in Cina. Volevo dimostrare che stavo bene. C’erano solo alcune cose di cui non posso parlare, ma ce ne sono così tante che non posso descriverle tutte così velocemente”.