I precedenti tra Italia-Spagna in Coppa Davis: ultima sfida nel 2006 con Nadal-Volandri

Italia e Spagna tornano a confrontarsi in Coppa Davis e il loro 14° incrocio sarà il primo ad avere il significato di una finale. Nei tredici precedenti, infatti, le due squadre mai si erano affrontate nell’atto conclusivo che metteva in palio la celebre Insalatiera.

Un incontro atteso, specialmente se le formazioni capitanate da Filippo Volandri e David Ferrer fossero state le migliori a loro disposizione: da un lato Jannik Sinner e Lorenzo Musetti; dall’altro Carlos Alcaraz e Alejandro Davidovich Fokina. Le cose sono andate diversamente, ma comunque le due selezioni si sono dimostrate all’altezza della situazione anche nella loro composizione di “emergenza”.

Una storia iniziata nel 1932 e il cui ultimo episodio è nel 2006. Gli azzurri sono in vantaggio 7-6 nello storico, ma hanno perso gli ultimi tre incroci con gli iberici, come quello di 19 anni fa. Si parla degli spareggi del World Group 2006. Sulla terra rossa di Santander, le Furie Rosse si imposero 4-1 e furono trascinate da Rada Nadal, vittorioso in singolare proprio contro Volandri 3-6 7-5 6-3 6-3 e Andreas Seppi 6-0 6-4 6-3 e in doppio insieme a Fernando Verdasco contro Bracciali/Galimberti 6-2 3-6 7-6 (4). Una sfida in cui anche Ferrer scese in campo, seppur a punteggio già acquisito, vincendo la partita contro Seppi 6-2 6-2.

L’ultima vittoria dell’Italia risale all’aprile del 1997 quando sul veloce indoor di Pesaro la squadra guidata da Adriano Panatta si impose 4-1, con Renzo Furlan, unico top-100 degli azzurri (n.64 ATP), capace di battere il n.12 del ranking di quel periodo, Albert Costa, e soprattutto Omar Camporese (n.159 del mondo) si impose al quinto set contro Carlos Moya (n.8 ATP). Si spera, quindi, di tornare a vincere a distanza di 28 anni da quella magica contesa.

PRECEDENTI ITALIA-SPAGNA COPPA DAVIS

1932 2° turno zona europea: Roma, Tennis Club Parioli, 15-17 maggio, terra battuta

Italia b. Spagna 4-1: Giorgio De Stefani (Ita) b. Enrique Maier 61 64 60, Giovanni Palmieri (Ita) b. Antonio Juanico 60 61 62, Enrique Maier-Jese Maria Tejada (Esp) b. Oscar De Minerbi-Alberto Del Bono 57 62 62 64, Giovanni Palmieri (Ita) b. Enrique Maier 26 60 62 62, Giorgio De Stefani (Ita) b. Antonio Juanico 60 61 62

1954 2° turno zona europea: Madrid (Esp), Puerta de Hierro, 16-18 maggio, Terra

Italia b. Spagna 5-0: Orlando Sirola b. Carlos Ferrer 61 86 75, Marcello Del Bello b. Emilio Martinez 62 75 63, Gianni Cucelli-Marcello Del Bello b. Jaime Bartroli-Carlos Ferrer 63 63 57 64, Nicola Pietrangeli b. Carlos Ferrer 64 63 26 62, Orlando Sirola b. Emilio Martinez 62 46 64 64

1959 Finale zona europea: Milano, Tennis Club Milano Bonacossa, 25-27 luglio, Terra

Italia b. Spagna 4-1: Orlando Sirola (Ita) b. Juan Manuel Couder 26 86 75 26 64, Nicola Pietrangeli (Ita) b. Andres Gimeno 86 63 63, Nicola Pietrangeli-Orlando Sirola (Ita) b. Juan Manuel Couder-Andres Gimeno 64 86 64, Andres Gimeno (Esp) b. Sergio Tacchini 64 61 61, Nicola Pietrangeli (Ita) b. Juan Manuel Couder 68 46 62 60 64

1963 2° turno zona europea: Barcellona (Spa), Real Club de Tenis, 30 maggio-3 giugno, terra battuta

Spagna b. Italia 4-1: Nicola Pietrangeli (Ita) b. Manuel Santana 64 64 36 86, Juan Manuel Couder (Esp) b. Fausto Gardini 97 75 61, Jose Luis Arilla-Manuel Santana (Esp) b. Nicola Pietrangeli-Orlando Sirola 75 64 61, Manuel Santana (Esp) b. Fausto Gardini 61 61 10-8, Juan Manuel Couder (Esp) b. Nicola Pietrangeli 36 63 63 63

1968 Finale zona europea A: Barcellona (Esp), Real Club de Tenis, 19-21 luglio

Spagna b. Italia 3-2: Juan Gisbert (Esp) b. Martin Mulligan 64 26 62 64, Manuel Santana (Esp) b. Nicola Pietrangeli 63 36 46 64 62, Martin Mulligan-Nicola Pietrangeli (Ita) b. Jose Luis Arilla-Manuel Orantes 75 62 36 63, Juan Gisbert (Esp) b. Nicola Pietrangeli 86 64 62, Martin Mulligan (Ita) b. Manuel Orantes 46 46 75 63 40 rit.

1973 Semifinali zona europea B: Torino, Circolo della Stampa Sporting, 20-22 luglio, terra battuta

Italia b. Spagna 3-2: Corrado Barazzutti (Ita) b. Manuel Santana 75 16 64 64, Antonio Zugarelli (Ita) b. Jose Higueras 75 63 62, Juan Gisbert-Jose Higueras (Esp) b. Giordano Majoli-Pietro Marzano 63 61 46 64, Corrado Barazzutti (Ita) b. Jose Higueras 64 63 61, Manuel Santana (Esp) b. Antonio Zugarelli 26 63 63 62

1977 Finale zona europea B: Barcellona (Esp), Real Club de Tenis, 29 luglio-1 agosto, terra battuta

Italia b. Spagna 3-2: Jose Higueras (Esp) b. Corrado Barazzutti 64 64 63, Adriano Panatta (Ita) b. Manuel Orantes 64 36 63 61, Paolo Bertolucci-Adriano Panatta (Ita) b. Jose Higueras-Antonio Munoz 64 75 64, Corrado Barazzutti (Ita) b. Manuel Orantes 75 75 61, Javier Soler (Esp) b. Adriano Panatta 61 60

1992 1° turno World Group: Bolzano, Palazzo dello Sport, 31 gennaio-2 febbraio, sintetico/indoor

Italia b. Spagna 4-1: Omar Camporese (Ita) b. Sergi Bruguera 64 61 46 61, Emilio Sanchez (Esp) b. Cristiano Caratti 76(3) 46 36 75 75, Omar Camporese-Diego Nargiso (Ita) b. Sergio Casal-Emilio Sanchez 76(4) 63 64, Omar Camporese (Ita) b. Emilio Sanchez 60 62 64, Cristiano Caratti (Ita) b. Sergi Bruguera 64 67(8) 61

1994 1° turno World Group: Madrid (Esp), Club de Campo de Madrid, 25-27 marzo, terra battuta

Spagna b. Italia 4-1: Sergi Bruguera (Esp) b. Andrea Gaudenzi 63 75 61, Stefano Pescosolido (Ita) b. Carlos Costa 46 46 61 64 62, Sergi Bruguera-Tomas Carbonell (Esp) b. Paolo Canè-Diego Nargiso 63 36 61 61, Sergi Bruguera (Esp) b. Stefano Pescosolido 64 16 06 62 63, Alberto Berasategui (Esp) b. Andrea Gaudenzi 75 63

1997 Quarti World Group: Pesaro, Palazzo dello Sport, 4-6 aprile, sintetico/indoor

Italia b. Spagna 4-1: Omar Camporese (Ita) b. Carlos Moya 67(8) 67(4) 61 63 63, Renzo Furlan (Ita) b. Albert Costa 46 63 46 64 61, Omar Camporese-Diego Nargiso (Ita) b. Francisco Roig-Javier Sanchez 57 76(0) 62 76(5), Carlos Moya (Esp) b. Marzio Martelli 76(5) 46 63, Omar Camporese (Ita) b. Albert Costa 62 36 64

2000 1° turno World Group: Murcia (Esp), Murcia Tennis Club, 4-6 febbraio, terra battuta

Spagna b. Italia 4-1: Albert Costa (Esp) Davide Sanguinetti 64 64 62, Alex Corretja (Esp) b. Andrea Gaudenzi 46 61 61 61, Juan Manuel Balcells-Alex Corretja (Esp) b. Andrea Gaudenzi-Diego Nargiso 63 64 61, Andrea Gaudenzi (Ita) b. Albert Costa 57 75 64, Francisco Clavet (Esp) b. Vincenzo Santopadre 67(5) 61 63

2005 Qualifying round per il World Group: Torre del Greco, Sporting Club Oplonti, 23-25 settembre, terra battuta

Spagna b. Italia 3-2: Andreas Seppi (Ita) b. Juan Carlos Ferrero 57 36 60 63 62, Rafael Nadal (Esp) b. Daniele Bracciali 63 62 61, Daniele Bracciali-Giorgio Galimberti (Ita) b. Feliciano Lopez-Rafael Nadal 46 64 62 46 97, Rafael Nadal (Esp) b. Andreas Seppi 61 62 57 64, Juan Carlos Ferrero (Esp) b. Daniele Bracciali 63 60 63

2006 Qualifying round per il World Group: Santander (Esp), Real Sociedad de Tenis la Magdalena, 22-24 settembre, terra battuta

Spagna b. Italia 4-1: Filippo Volandri (Ita) b. Tommy Robredo 63 75 63, Rafael Nadal (Esp) b. Andreas Seppi 60 64 63, Rafael Nadal-Fernando Verdasco (Esp) b. Daniele Bracciali-Giorgio Galimberti 62 36 63 76(4), Rafael Nadal (Esp) b. Filippo Volandri 36 75 63 63, David Ferrer (Esp) b. Andreas Seppi 62 62