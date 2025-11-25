Holger Rune infortunato: “Lo schiaffo che serviva per prendere sul serio il mio talento. Ora il tutore…”

Holger Rune si è infortunato cinque settimane fa in occasione della semifinale del torneo ATP 250 di Stoccolma: rottura del tendine d’Achille sinistro in occasione del confronto con il francese Ugo Humbert per il tennista danese, che si è operato un paio di giorni dopo e ha immediatamente incominciato il proprio percorso di riabilitazione, con il chiaro intento di farsi trovare pronto nel corso del 2026 (lo vedremo a stagione in corso).

Il numero 15 del mondo, da sempre ritenuto uno dei talenti più brillanti del panorama tennistico internazionale, ha aggiornato sulla sua condizione fisica in un post pubblicato sul proprio profilo Instagram: “Seconda settimana con il tutore, ne sono passate quasi cinque dall’intervento, il morale è alto e mi piace avere la mia squadra intorno a me. Sono grato per l’affetto e il sostegno della mia famiglia, del mio team, dei miei amici e dei miei fan. Continuiamo a lavorare per tornare più forti che mai“.

Il 22enne ha postato una serie di video dei suoi allenamenti speciali, grazie a cui prova a non perdere il feeling con racchetta e palla. Il danese, che è stato anche numero 4 del mondo nell’agosto del 2023, a dimostrazione del suo talento, è stato poi onesto su questo infortunio: “Forse questo è lo schiaffo che mi serviva per prendere sul serio il mio talento“. A seguirlo durante gli allenamenti c’è il preparatore atletico Marco Panichi, in passato accanto a Sinner e ingaggiato dal danese a fine luglio.

In un’intervista concessa all’Hard Court Substack ha dichiarato: “L’infortunio mi costerà sicuramente qualcosa in termini di classifica e trofei, ma forse era necessario per me. Non possiamo cancellare ciò che è stato fatto, e ora forse questo è lo schiaffo che mi serviva per prendere sul serio il mio talento e dimostrare a me stesso ciò che sono realmente in grado di fare. Onestamente non vedo l’ora di portare me stesso a un altro livello“.