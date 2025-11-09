Hockey Pista

Hockey pista: Viareggio vince ancora e torna al comando in Serie A1, bene Forte Dei Marmi

Viareggio continua a mettere pressione alle dirette avversarie. La squadra toscana ha infatti battuto in esterna Breganze nel sabato dedicato al sesto turno della Serie A1 2025-2026 di hockey su pista, imponendosi con il rotondo risultato di 3-7 e piazzandosi provvisoriamente in testa alla classifica. 

Tutto facile per la GCG che, dopo essere passata in vantaggio al 22:21 con Ambrosio ed avere subito al 20:26 il pareggio con Del Santo, ha letteralmente messo la quinta, siglando sei goal consecutivi ritrovandosi a meno sei minuti dal fischio finale con il parziale di 7-1, salvo poi incassare altri due timbri dai rivali. 

Vince anche Forte Dei Marmi, capace di battere Castiglione per 7-5, mentre Valdagno ha superato di misura Grosseto per 4-3. Da citare anche Sarzana, la quale ha avuto la meglio su Giovinazzo per 6-2. 

La Serie A1 tornerà domani, domenica 9 novembre. Di seguito la classifica aggiornata.

CLASSIFICA SERIE A1 HOCKEY PISTA

1
CGC VIAREGGIO
 16
6
5
1
0
21
12
9
2
HOCKEY TRISSINO
 15
5
5
0
0
46
7
39
3
TEAMSERVICECAR MONZA
 14
6
4
2
0
29
17
12
4
UBROKER BASSANO
 11
5
3
2
0
17
10
7
5
BCC CENTROPADANA A.LODI
 10
5
3
1
1
20
12
8
6
HOCKEY SARZANA
 10
6
3
1
2
19
19
0
7
WHY SPORT VALDAGNO
 9
6
3
0
3
27
23
4
8
INNOCENTI COSTR. FOLLONICA
 8
6
2
2
2
21
23
-2
9
HC FORTE DEI MARMI
 7
6
2
1
3
21
27
-6
10
CP GROSSETO 1951
 5
6
1
2
3
18
22
-4
11
TR AZZURRA NOVARA
 3
5
1
0
4
17
23
-6
12
INDECO AFP GIOVINAZZO
 3
6
1
0
5
25
33
-8
13
BLUE FACTOR CASTIGLIONE
 3
6
1
0
5
14
35
-21
14
HOCKEY BREGANZE
 0
6
0
0
6
12
44
-32
