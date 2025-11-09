Hockey Pista
Hockey pista: Viareggio vince ancora e torna al comando in Serie A1, bene Forte Dei Marmi
Viareggio continua a mettere pressione alle dirette avversarie. La squadra toscana ha infatti battuto in esterna Breganze nel sabato dedicato al sesto turno della Serie A1 2025-2026 di hockey su pista, imponendosi con il rotondo risultato di 3-7 e piazzandosi provvisoriamente in testa alla classifica.
Tutto facile per la GCG che, dopo essere passata in vantaggio al 22:21 con Ambrosio ed avere subito al 20:26 il pareggio con Del Santo, ha letteralmente messo la quinta, siglando sei goal consecutivi ritrovandosi a meno sei minuti dal fischio finale con il parziale di 7-1, salvo poi incassare altri due timbri dai rivali.
Vince anche Forte Dei Marmi, capace di battere Castiglione per 7-5, mentre Valdagno ha superato di misura Grosseto per 4-3. Da citare anche Sarzana, la quale ha avuto la meglio su Giovinazzo per 6-2.
La Serie A1 tornerà domani, domenica 9 novembre. Di seguito la classifica aggiornata.
CLASSIFICA SERIE A1 HOCKEY PISTA
|
1
|
|
CGC VIAREGGIO
|16
|
6
|
5
|
1
|
0
|
21
|
12
|
9
|
2
|
|
HOCKEY TRISSINO
|15
|
5
|
5
|
0
|
0
|
46
|
7
|
39
|
3
|
|
TEAMSERVICECAR MONZA
|14
|
6
|
4
|
2
|
0
|
29
|
17
|
12
|
4
|
|
UBROKER BASSANO
|11
|
5
|
3
|
2
|
0
|
17
|
10
|
7
|
5
|
|
BCC CENTROPADANA A.LODI
|10
|
5
|
3
|
1
|
1
|
20
|
12
|
8
|
6
|
|
HOCKEY SARZANA
|10
|
6
|
3
|
1
|
2
|
19
|
19
|
0
|
7
|
|
WHY SPORT VALDAGNO
|9
|
6
|
3
|
0
|
3
|
27
|
23
|
4
|
8
|
|
INNOCENTI COSTR. FOLLONICA
|8
|
6
|
2
|
2
|
2
|
21
|
23
|
-2
|
9
|
|
HC FORTE DEI MARMI
|7
|
6
|
2
|
1
|
3
|
21
|
27
|
-6
|
10
|
|
CP GROSSETO 1951
|5
|
6
|
1
|
2
|
3
|
18
|
22
|
-4
|
11
|
|
TR AZZURRA NOVARA
|3
|
5
|
1
|
0
|
4
|
17
|
23
|
-6
|
12
|
|
INDECO AFP GIOVINAZZO
|3
|
6
|
1
|
0
|
5
|
25
|
33
|
-8
|
13
|
|
BLUE FACTOR CASTIGLIONE
|3
|
6
|
1
|
0
|
5
|
14
|
35
|
-21
|
14
|
|
HOCKEY BREGANZE
|0
|
6
|
0
|
0
|
6
|
12
|
44
|
-32