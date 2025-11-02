Hockey Pista
Hockey pista: tutto facile per Trissino (che ritrova la vetta) nella domenica di Serie A1, bene Bassano
Trissino non sbaglia, strapazza Sarzana e si porta nuovamente in vetta alla classifica nella Serie A1 2025-2026 di hockey su pista, Campionato arrivato alla sua quinta giornata.
Davvero tutto facile per i Campioni d’Italia, i quali hanno battuto i liguri per 8-1 in una partita di perfetto controllo, in cui hanno segnato quattro reti per tempo. I veneti adesso guardano tutti dall’alto con due punti di vantaggio sulla prima inseguitrice Monza.
Prova di carattere poi per Bassano, capace di battere per 5-3 Valdagno mettendo in ghiaccio la vittoria solo allo scadere con un tiro diretto con Riba Ovejero che ha così evitato le possibilità di beffa scaturite dalla rete del 4-3 di Honorio Santos. Da segnalare poi il successo di Castiglione, passato per 4-2 contro Novara.
La Serie A1 tonerà il prossimo 5 novembre. Di seguito la classifica aggiornata.
HOCKEY PISTA: LA CLASSIFICA AGGIORNATA DELLA SERIE A1 2025-2026 (DOPO LA QUINTA GIORNATA)
|
1
|
|
HOCKEY TRISSINO
|15
|
5
|
5
|
0
|
0
|
46
|
7
|
39
|
2
|
|
TEAMSERVICECAR MONZA
|13
|
5
|
4
|
1
|
0
|
25
|
13
|
12
|
3
|
|
CGC VIAREGGIO
|13
|
5
|
4
|
1
|
0
|
14
|
9
|
5
|
4
|
|
UBROKER BASSANO
|11
|
5
|
3
|
2
|
0
|
17
|
10
|
7
|
5
|
|
BCC CENTROPADANA A.LODI
|10
|
5
|
3
|
1
|
1
|
20
|
12
|
8
|
6
|
|
INNOCENTI COSTR. FOLLONICA
|7
|
5
|
2
|
1
|
2
|
17
|
19
|
-2
|
7
|
|
HOCKEY SARZANA
|7
|
5
|
2
|
1
|
2
|
13
|
17
|
-4
|
8
|
|
WHY SPORT VALDAGNO
|6
|
5
|
2
|
0
|
3
|
23
|
20
|
3
|
9
|
|
CP GROSSETO 1951
|5
|
5
|
1
|
2
|
2
|
15
|
18
|
-3
|
10
|
|
HC FORTE DEI MARMI
|4
|
5
|
1
|
1
|
3
|
14
|
22
|
-8
|
11
|
|
INDECO AFP GIOVINAZZO
|3
|
5
|
1
|
0
|
4
|
23
|
27
|
-4
|
12
|
|
TR AZZURRA NOVARA
|3
|
5
|
1
|
0
|
4
|
17
|
23
|
-6
|
13
|
|
BLUE FACTOR CASTIGLIONE
|3
|
5
|
1
|
0
|
4
|
9
|
28
|
-19
|
14
|
|
HOCKEY BREGANZE
|0
|
5
|
0
|
0
|
5
|
9
|
37
|
-28