Hockey Pista

Hockey pista: tutto facile per Trissino (che ritrova la vetta) nella domenica di Serie A1, bene Bassano

Fabrizio Testa

Pubblicato

14 minuti fa

il

Trissino/ Skate Italia FISR

Trissino non sbaglia, strapazza Sarzana e si porta nuovamente in vetta alla classifica nella Serie A1 2025-2026 di hockey su pista, Campionato arrivato alla sua quinta giornata. 

Davvero tutto facile per i Campioni d’Italia, i quali hanno battuto i liguri per 8-1 in una partita di perfetto controllo, in cui hanno segnato quattro reti per tempo. I veneti adesso guardano tutti dall’alto con due punti di vantaggio sulla prima inseguitrice Monza.

Prova di carattere poi per Bassano, capace di battere per 5-3 Valdagno mettendo in ghiaccio la vittoria solo allo scadere con un tiro diretto con Riba Ovejero che ha così evitato le possibilità di beffa scaturite dalla rete del 4-3 di Honorio Santos. Da segnalare poi il successo di Castiglione, passato per 4-2 contro Novara. 

La Serie A1 tonerà il prossimo 5 novembre. Di seguito la classifica aggiornata.

HOCKEY PISTA: LA CLASSIFICA AGGIORNATA DELLA SERIE A1 2025-2026 (DOPO LA QUINTA GIORNATA)

1
HOCKEY TRISSINO
 15
5
5
0
0
46
7
39
2
TEAMSERVICECAR MONZA
 13
5
4
1
0
25
13
12
3
CGC VIAREGGIO
 13
5
4
1
0
14
9
5
4
UBROKER BASSANO
 11
5
3
2
0
17
10
7
5
BCC CENTROPADANA A.LODI
 10
5
3
1
1
20
12
8
6
INNOCENTI COSTR. FOLLONICA
 7
5
2
1
2
17
19
-2
7
HOCKEY SARZANA
 7
5
2
1
2
13
17
-4
8
WHY SPORT VALDAGNO
 6
5
2
0
3
23
20
3
9
CP GROSSETO 1951
 5
5
1
2
2
15
18
-3
10
HC FORTE DEI MARMI
 4
5
1
1
3
14
22
-8
11
INDECO AFP GIOVINAZZO
 3
5
1
0
4
23
27
-4
12
TR AZZURRA NOVARA
 3
5
1
0
4
17
23
-6
13
BLUE FACTOR CASTIGLIONE
 3
5
1
0
4
9
28
-19
14
HOCKEY BREGANZE
 0
5
0
0
5
9
37
-28
Argomenti correlati:
Exit mobile version