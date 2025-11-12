Hockey pista: Trissino batte Lodi nel posticipo della sesta giornata e vola in testa alla Serie A1

La sesta – spezzettata – giornata della Serie A1 2025-2026 di hockey su pista, per quanto riguarda la regular season, è ufficialmente andata in archivio. Il posticipo, attesissimo, fra Lodi e Trissino ha dato il suo verdetto.

A vincere sono stati i veneti, che al PalaCastellotti si sono imposti addirittura con lo score di 3-9. Dopo lo 0-2 del primo tempo, ad opera di Silva e Mendez, gli ospiti dilagano con altri Cocco e Malagoli che salgono di tono davanti a un Lodi che può poco al cospetto degli uomini di Pinto.

Di seguito il tabellino del match, i risultati completi della giornata e la classifica aggiornata.

POSTICIPO – Mercoledì 12 Novembre 2025 – ore 20:45 – PalaCastellotti di Lodi

BCC CENTROPADANA AMATORI WASKEN LODI – HOCKEY TRISSINO = 3-8 (0-2, 3-6)

BCC Centropadana Lodi: Barozzi, Antonioni (C), Giovannetti, Faccin, Compagno – Borgo, Nadini, Borregan, Monticelli G., Pochera – All. Bresciani

Trissino: Sgaria, Silva G, Almeida, Cocco (C), Morais – Malagoli, Gavioli, Mendez, Piccoli Gio, Zampoli – All. Pinto

Marcatori :1° tempo: 6’09” Silva G (TRI), 15’41” Mendez (TRI) – 2° tempo: 1’35” Mendez (TRI), 6’08” Borgo (LOD), 11’36” Cocco (TRI), 12’59” Almeida (TRI), 17’28” Malagoli (TRI), 21’18” Malagoli (TRI), 23’04” Borgo (LOD), 23’14” Piccoli (TRI)

Arbitri: Marco Rondina di Vercelli e Simone Brambilla di Agrate (MB)

CAMPIONATO ITALIANO SERIE A1 – STAGIONE REGOLARE – GIORNATA 6 – ANTICIPO 5 NOVEMBRE, SABATO 8 NOVEMBRE, DOMENICA 9 NOVEMBRE 2025 E POSTICIPO 12 NOVEMBRE PER COPPE EUROPEE WSE CUP

5/11/25 ore 20:45 Follonica Hockey 1952 H.R.C. Monza 4-4 8/11/25 ore 20:45 H.C. Forte dei Marmi H.C. Castiglione 7-5 8/11/25 ore 20:45 H.C. Valdagno C.P. Grosseto 1951 4-3 8/11/25 ore 20:45 Hockey Breganze C.G.C. Viareggio 3-7 8/11/25 ore 20:45 Hockey Sarzana A.F.P. Giovinazzo 6-2 9/11/25 ore 20:45 Azzurra Novara Hockey Bassano 1954 1-4 12/11/25 ore 20:45 Amatori Wasken Lodi Hockey Trissino 3-9

CLASSIFICA GENERALE