Hockey pista: Monza e Viareggio vanno in testa alla Serie A1

In attesa dei posticipi di domani, Castiglione-Novara, Bassano-Valdagno e Trissino-Sarzana (che si giocheranno tutti alle ore 18.00), la Serie A1 di hockey pista ha messo a referto quattro risultati della sua 5a giornata della stagione regolare 2025-2026, andando a comprendere anche la vittoria del Monza nell’anticipo col Forte dei Marmi.

Proprio i brianzoli ora sono in testa alla classifica, insieme al Viareggio che si è imposto per 2-1 grazie a D’Anna e Muglia nell’incrocio tutto toscano contro il Follonica.

Larga vittoria, addirittura 7-1, per il Giovinazzo sul Breganze; mentre Grosseto e Lodi hanno impattato sul 5-5 in un pareggio pirotecnico. Di seguito i tabellini, il quadro dei risultati e la classifica aggiornata.

CAMPIONATO ITALIANO SERIE A1 – STAGIONE REGOLARE – GIORNATA 5 – VENERDI’ 31 OTTOBRE, SABATO 1° NOVEMBRE e DOMENICA 2 NOVEMBRE 2025 – Programma e designazioni arbitrali



TEAM SERVICE CAR H.R.C MONZA – VERSILIA HOCKEY FORTE = 3-2 (2-2, 1-0)

Team Service Car Monza: Velazquez, Zucchetti, Bielsa, Olmos – Maronetto, Colamaria, Pesavento, Gariboldi, Borgonovo – All. Jaquierz

Versilia Hockey Forte: Gnata (C), Duhalde, Ballestero, Bozzetto, Lopez – Checchetto, Raffaelli, Cacciaguera, Giovannelli, Ciupi – All. Crudeli

Marcatori: 1° tempo: 5’24” Duhalde (FDM), 9’01” Marzonetto (MNZ), 16’23” Ballestero (FDM), 23’11” Galimberti (MNZ) – 2° tempo: 24’00” Galimberti (MNZ)

INDECO A.F.P. GIOVINAZZO – HOCKEY BREGANZE = 7-1 (3-0, 4-1)

Indeco AFP Giovinazzo: Dangelico, Clavel, Mezzina (C), Cardoso, Mura – Turturro, Monticelli, Cannato, Dilillo, Guia – All. Depalma

Breganze: Tagliapietra Giu, Dal Santo, Volpe, Agostini, Cairo – Tagliapietra Gio, Costenaro, Tagliapietra Ant, Agostini N, Belvedere – All. Thiella

Marcatori: 1° tempo: 2’24” Cardoso (AFP), 12’45” Cardoso (AFP), 13’35” Mura (AFP) – 2° tempo: 7’51” Clavel (AFP), 8’23” Cairo (BRE), 10’12” Clavel (AFP), 20’49” Mezzina (AFP), 21’24” Mezzina (AFP)

Espulsioni: 2° tempo: 15’26” Costenaro (2′) (BRE)

Arbitri: Massimiliano Carmazzi di Viareggio (LU) e Luca Molli di Viareggio (LU) Sabato 1° Novembre 2025 – ore 20:45 – Pista Antonio Armeni di Follonica (GR)

C.P. GROSSETO 1951 – AMATORI WASKEN LODI = 5-5 (3-3, 2-2)

Grosseto: Granados, Saavedra (C), Barbieri N, Barragan, Sillero – Vargaas, Paghi, Schiavo, Giabbani, Peruzzi – All. Mariotti M

BCC Centropadana Lodi: Barozzi, Borgo, Compagno, Giovannetti, Faccin – Antonioni (C), Nadini, Borregan, Monticelli G, Porchera – All. Bresciani

Marcatori: 1° tempo: 2’47” Barragan (GRO), 8’40” Borgo (LOD), 9’06” Vargas (GRO), 12’52” Compagno (LOD), 13’23” Saavedra (GRO), 24’40” Giovannetti (LOD) – 2° tempo: 1’01” Saavedra (GRO), 8’58” Faccin (LOD), 11’02” Vargas (GRO), 24’06” Compagno (LOD)

Arbitri: Matteo Galoppi di Follonica (GR) e Vincenzo Marinelli di Giovinazzo (BA) Sabato 1° Novembre 2025 – ore 21:00 – PalaBarsacchi di Follonica (GR)

C.G.C. VIAREGGIO – INNOCENTI COSTRUZIONI FOLLONICA H. = 2-1 (2-0, 0-1)

CGC Viareggio: Gomez, D’Anna (C), Cinquini, Torner, Ambrosio – Muglia, Rosi, Lombardi, Puccinelli, Poletti – All. De Gerone

Innocenti Costruzioni Follonica: Mugnaini, Pagnini F (C), Fantozzi, Banini F, Vega – Pascual, Bracali, Maggi A, Fabbri, Rubega – All. Silva S

Marcatori: 1° tempo: 4’07” D’Anna (CGC), 23’34” Muglia (CGC) – 2° tempo: 24’36” Banini F (FOL)

Arbitri: Marco Rondina di Vercelli ed Alfonso Rago di Giovinazzo (BA) Domenica 2 Novembre 2025 – ore 18:00 – Casa Mora di Castiglione (GR)

BLUE FACTOR H.C. CASTIGLIONE – TR AZZURRA NOVARA

Arbitri: Andrea Davoli di Modena e Franco Ferrari di Viareggio (LU)

DIRETTA YOUTUBE – Commento di Enrico Giovannelli Domenica 2 Novembre 2025 – ore 18:00 – PalaUbroker di Bassano (VI)

UBROKER HOCKEY BASSANO 1954 – WHY SPORT H.C. VALDAGNO

Arbitri: Alessandro Eccelsi di Novara e Joseph Silecchia di Giovinazzo (BA)

DIRETTA YOUTUBE – Commento di Vincenzo Pittureri Domenica 2 Novembre 2025 – ore 18:00 – PalaDante di Trissino (VI)

HOCKEY TRISSINO – HOCKEY SARZANA

Arbitri: Francesco Stallone di Giovinazzo (BA) e Francesco Depalma di Giovinazzo (BA)

DIRETTA YOUTUBE – Commento di Gabriele Pellizzaro e Nicola Ciatti