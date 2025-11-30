Hockey pista: Bassano travolge Breganze e torna in vetta nell’A1, bene anche Sarzana

In attesa della gara di mercoledì prossimo fra Viareggio e Giovinazzo, la Serie A1 2025-2026 di hockey su pista ha mandato in archivio anche i posticipi domenicali dell’8a giornata della stagione regolare.

Successo largo e pesante del Bassano, che schianta 7-1 il Breganze e torna in testa alla classifica: giallorossi trascinati dalla tripletta di Ipinazar. Nell’altra gara in agenda invece è arrivato il successo esterno del Sarzana, per 3-8, sulla pista del Castiglione: liguri scatenati con Rubio e Borsi sugli scudi.

Di seguito i tabellini, il recap del risultati e la classifica aggiornata della Serie A1 2025-2026 di hockey su pista.

CAMPIONATO ITALIANO SERIE A1 – STAGIONE REGOLARE – GIORNATA 8 – Programma e Designazioni Arbitrali