Hockey pista: Bassano espugna Novara nel primo posticipo della sesta della Serie A1

Bassano / FISR

La sesta giornata della stagione regolare 2025-2026 della Serie A1 manda in archivio, in attesa del Big mercoledì prossimo fra Lodi e Trissino, un altro match del suo programma.

L’incontro ha visto il Bassano imporsi 1-4 sulla pista del Novara, in una gara non facilmente leggibile: 0-0 primo tempo, poi vantaggio piemontese e successivamente valanga bassanese con Ipinazar – autore di una doppietta – grande protagonista del match.

Di seguito i tabellini, il programma e la classifica aggiornata della Serie A1 di hockey su pista. Viareggio al momento in vetta con 16 punti, Trissino a 15 ma con una gara in meno.

CAMPIONATO ITALIANO SERIE A1 – STAGIONE REGOLARE – GIORNATA 6  – Programma e Note tecniche
Sabato 8 Novembre 2025 – ore 20:45 – PalaFerrarin di Breganze (VI)
HOCKEY BREGANZE – C.G.C. VIAREGGIO = 3-7 (1-2, 2-5)
Breganze: Tagliapietra Giu, Dal Santo (C), Agostini, Cairo, Costenaro – Volpe, Tagliapietra Gio, Tagliapietra Ant, Volpe J, Todeschini – All. Thiella
CGC Viareggio: Gomez, Cinquini, Torner, D’Anna (C), Ambrosio – Muglia, Rosi, Lombardi, Puccinelli, Poletti – All. De Gerone
Marcatori: 1° tempo: 2’39” Ambrosio (CGC), 4’34” Dal Santo (BRE), 9’29” Muglia (CGC) – 2° tempo 1’26” Torner (CGC), 2’55” Cinquini (CGC), 7’33” Lombardi (CGC), 15’28” Ambrosio (CGC), 18’59” Torner (CGC), 21’30” Tagliapietra Ant (BRE), 21’38” Tagliapietra Ant (BRE)
Arbitri: Cristiano Parolin di Bassano (VI) e Sergio Nicoletti di Castelgomberto (VI)

Sabato 8 Novembre 2025 – ore 20:45 – PalaForte di Forte dei Marmi (LU)
VERSILIA HOCKEY FORTE – BLUE FACTOR H.C. CASTIGLIONE = 7-5 (4-2, 3-3)
Versilia Hockey Forte: Gnata (C), Duhalde, Ballestero, Duhalde, Lopes T – Checchetto, Raffaelli, Giovannelli T, Cacciaguerra, Ciupi – All. Crudeli
Blue Factor Castiglione: Saitta M (C), Cabella, Cabiddu, Lasorsa, Escobar – Esquibel, Maldini, Guarguaglini, Santoni, Irace – All. Bracali
Marcatori: 1° tempo: 0’46” Duhalde (FDM), 13’26” Ballestero (FDM), 18’16” Lasorsa (CAS), 19’40” Esquibel (CAS), 24’00” Lopez (FDM), 24’23” Duhalde (tir.dir) (FDM) – 2° tempo: 1’38” Ballestero (FDM), 8’53” Esquibel (CAS), 17’50” Bozzetto (FDM), 18’52” Bozzetto (FDM), 18’52” Lasorsa (rig) (CAS), 23’24” Ballestero (FDM), 24’13” Lasorsa (rig) (CAS)
Arbitri: Alessandro Eccelsi di Novara ed Edoardo Pigato di Montecchio (VI)

Sabato 8 Novembre 2025 – ore 20:45 – PalaLido di Valdagno (VI)
WHY SPORT H.C. VALDAGNO – C.P. GROSSETO 1951 = 4-3 (3-0, 1-3)
Why Sport Valdagno: Vieira, Seias, Diquigiovanni (C), Crocco N, Santos – Sanches, Crocco F, Piccoli Giu, Tomba, Bovo – All. Mascarenhas
Grosseto: Granados, Barbieri N, Barragan, Saavedra (C), Sillero – Vargas, Paghi, Schiavo, Giabbani, Peruzzi – All. Mariotti M
Marcatori: 1° tempo: 12’37” Crocco F (VAL), 16’45” Diquigioanni (VAL), 23’50” Piccoli Giu (VAL) – 2° tempo: 2’34” Sillero (GRO), 8’39” Sillero (GRO), 21’22” Saavedra (GRO), 23’50” Honorio (tir.dir) (VAL)
Espulsioni: 1° tempo: 5’55” Saavedra (2′) (GRO)
Arbitri: Mauro Giangregorio di Giovinazzo (BA) e Paolo Moresco di Marostica (VI)

Sabato 8 Novembre 2025 – ore 20:45 – PalaHockey Giuliano Tori di Sarzana (SP)
HOCKEY SARZANA – INDECO A.F.P. GIOVINAZZO = 6-2 (2-1, 4-1)
Sarzana: Corona, Borsi (C), Rubio, Manrique, Munne – Tabarelli, De Rinaldis, Angeletti, Lavagetti, Grossi – All. Festa
Indeco AFP Giovinazzo: Dangelico, Cardoso, Clavel, Mezzina (C), Mura – Turturro, Monticelli, Cannato, Dilillo, Guia All. Depalma
Marcatori: 1° tempo: 5’41” Mura (AFP), 15’49” Munne (SAR), 24’22” Rubio (SAR) – 2° tempo: 13’03” Manrique (SAR), 17’10” Cardoso (AFP), 18’18” Tabarelli (SAR), 21’05” Munne (SAR), 22’32” Munne (PP) (SAR)
Espulsioni: 2° tempo: 10’19” De Rinaldis (2′) (SAR), 22’02” Mura (2′) (AFP)
Arbitri: Cristiano Parolin di Bassano (VI) e Sergio Nicoletti di Castelgomberto (VI)

Domenica 9 Novembre 2025 – ore 18:00 – Palasport Stefano Dal Lago di Novara
TR AZZURRA NOVARA – UBROKER BASSANO = 1-4 (0-0, 1-4)
TR Azzurra Novara: Fongaro, Moyano, Maniero, Gavioli G, Torres R – Illuzzi, Brusa (C), Dinis, Pigato – All. Tataranni
Ubroker Bassano: Verona, Ipinazar P, Ipinazar F, Giuliani, Riba – Montigel, Pozzato, Scuccato, Cardella, Girardi – All. Bertolucci A
Marcatori: 2° tempo: 1’23” Torres (NOV), 3’34” Pozzato (BAS), 17’25” Ipinazar F (BAS), 18’29” Riba (BAS), 24’59” Ipinazar P (BAS)
Espulsioni: 1° tempo: Brusa (rosso) (NOV) – 2° tempo: 10’27” Ipinazar F (2′) (BAS)
Arbitri: Vincenzo Marinelli di Giovinazzo (BA) e Francesco De Palma di Giovinazzo (BA)

POSTICIPO – Mercoledì 12 Novembre 2025 – ore 20:45 – PalaCastellotti di Lodi
BCC CENTROPADANA AMATORI WASKEN LODI – HOCKEY TRISSINO
Arbitri: Marco Rondina di Vercelli e Simone Brambilla di Agrate (MB)
DIRETTA YOUTUBE – Commento di Stefano Blanchetti

CAMPIONATO ITALIANO SERIE A1 – STAGIONE REGOLARE – GIORNATA 6 – ANTICIPO 5 NOVEMBRE, SABATO 8 NOVEMBRE, DOMENICA 9 NOVEMBRE 2025 E POSTICIPO 12 NOVEMBRE PER COPPE EUROPEE WSE CUP

5/11/25 ore 20:45 Follonica Hockey 1952 H.R.C. Monza 4-4
8/11/25 ore 20:45 H.C. Forte dei Marmi H.C. Castiglione 7-5
8/11/25 ore 20:45 H.C. Valdagno C.P. Grosseto 1951 4-3
8/11/25 ore 20:45 Hockey Breganze C.G.C. Viareggio 3-7
8/11/25 ore 20:45 Hockey Sarzana A.F.P. Giovinazzo 6-2
9/11/25 ore 20:45 Azzurra Novara Hockey Bassano 1954 1-4
12/11/25 ore 20:45 Amatori Wasken Lodi Hockey Trissino

CLASSIFICA GENERALE

# Squadra Punti Partite Giocate Differenza gol Ultime 3 gare
1 C.G.C. Viareggio 16 6 9 P-V-V
2 Hockey Trissino 15 5 39 V-V-V
3 TeamService Car H.R.C. Monza 14 6 12 V-V-P
4 Ubroker H.Bassano 1954 14 6 10 P-V-V
5 Amatori Wasken Lodi 10 5 8 S-V-P
6 Hockey Sarzana 10 6 0 S-S-V
7 Why Sport H.C. Valdagno 9 6 4 V-S-V
8 Innocenti Costruzioni Follonica H. 8 6 -2 V-S-P
9 Versilia Hocke Forte 7 6 -6 P-S-V
10 C.P. Grosseto 1951 5 6 -4 P-P-S
11 Indeco A.F.P. Giovinazzo 3 6 -8 S-V-S
12 TR Azzurra Novara 3 5 -9 S-S-S
13 Blue Factor H.C. Castiglione 3 6 -21 S-V-S
14 Hockey Breganze 0 6 -32 S-S-S
