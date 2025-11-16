Hockey Pista

Hockey pista: Bassano e un “Pazzo Follonica” sorridono nei postici della settima di A1

Michele Cassano

Pubblicato

39 minuti fa

il

Castiglione-Follonica - Hockey pista - HC Castiglione

La settima giornata della stagione regolare 2025-2026 della Serie A1 di hockey su pista è andata ufficialmente in archivio, con i posticipi giocati in questa domenica 16 novembre.

Due i risultati: il primo è quello della vittoria secca del Bassano, che si è imposto per 2-0 sul Forte dei Marmi, il secondo invece mette a referto la pazza rimonta del Follonica – in trasferta – nel derby contro il Castiglione. Gli ospiti, sotto per 5-0, si sono affermati alla fine con lo score di 5-8; grazie a una ripresa stratosferica fatta di 6 reti segnate e nessuna subita.

Di seguito i tabellini, i risultati e la classifica aggiornata del massimo Campionato Italiano di hockey su pista.

CAMPIONATO ITALIANO SERIE A1 – STAGIONE REGOLARE – GIORNATA 6 e 7  – Programma e Designazioni Arbitrali
Domenica 16 Novembre 2025 – ore 18:00 – PalaUbroker di Bassano (VI)
UBROKER BASSANO – VERSILIA HOCKEY FORTE = 2-0 (0-0, 2-0)
Ubroker Bassano: Grimalt, Ipinazar F, Ipinazar P, Giuliani, Pozzato – Scuccato (C), Riba, Posito, Cardella, Verona – All. Bertolucci
Versilia Hockey Forte: Gnata (C), Ballestero, Duhalde, Lopez, Bozzetto – Raffaelli A, Checchetto, Cacciaguerra, Giovannelli T, Ciuoi – All. Crudeli
Marcatori: 2° tempo: 2’53” Ipinazar F (BAS), 14’08” Ipinazar F (BAS)
Arbitri: Matteo Galoppi di Follonica (GR) e Franco Ferrari di Viareggio (LU)Domenica 16 Novembre 2025 – ore 18:00 – Palasport Casa Mora di Castiglione della Pescaia (GR)
BLUE FACTOR H.C. CASTIGLIONE – INNOCENTI COSTRUZIONI FOLLONICA H. = 5-8 (5-2, 0-6)
Blue Factor Castiglione: Saitta M (C), Maldini, Cabiddu, Lasorsa, Escobar – Esquibel, Cabella Guarguaglini, Santoni, Irace – All. Bracali
Innocenti Costruzioni Follonica: Mugnaini, Banini D (C), Pagnini F, Banini F, Vega – Fantozzi, Pascual, Bracali C, Maggi A, Rubega – All. Silva S
Marcatori: 1° tempo: 2’24” Maldini (sup.num) (CAS), 2’56” Escobar (sup.num) (CAS), 8’30” Lasorsa (CAS), 17’40” Cabiddu (CAS), 18’19” Esquibel (CAS), 21’42” Banini F (FOL), 22’38” Fantozzi (FOL) – 2° tempo: 0’24” Banini F (FOL), 10’37” Banini F (FOL), 19’29” Banini F (FOL), 21’32” Vega (FOL), 22’17” Fantozzi (rig) (FOL), 24’48” Banini D (FOL)
Espulsioni: 1° tempo 1’42” Banini D (2′) (FOL), 6’04” Cabiddu (2′) (CAS) e Vega (2′) (FOL), 11’01” Cabiddu (2′) (FOL)
Arbitri: Joseph Silecchia di Giovinazzo (BA) e Francesco Stallone di Giovinazzo (BA)

CAMPIONATO ITALIANO SERIE A1 – STAGIONE REGOLARE – GIORNATA 7 – ANTICIPO 14 NOVEMBRE, SABATO 15 NOVEMBRE, DOMENICA 16 NOVEMBRE 2025 

14/11/25 ore 21:00 H.R.C. Monza Hockey Breganze 6-1
15/11/25 ore 20:45 H.C. Valdagno Amatori Wasken Lodi 5-4
15/11/25 ore 20:45 C.P. Grosseto 1951 Azzurra Novara 3.2
15/11/25 ore 21:00 C.G.C. Viareggio Hockey Sarzana 3.3
16/11/25 ore 18:00 H.C. Castiglione Follonica Hockey 1952 5-8
16/11/25 ore 18:00 Hockey Bassano 1954 H.C. Forte dei Marmi 2-0
3/12/25 ore 20:45 A.F.P. Giovinazzo Hockey Trissino

CLASSIFICA GENERALE

# Squadra Punti Partite Giocate Differenza gol Ultime 3 gare
1 Hockey Trissino 18 6 44 V-V-V
2 TeamService Car H.R.C. Monza 17 7 17 V-P-V
3 Ubroker H.Bassano 1954 17 7 12 V-V-V
4 C.G.C. Viareggio 17 7 9 V-V-P
5 Why Sport H.C. Valdagno 12 7 5 S-V-V
6 Hockey Sarzana 11 7 0 S-V-P
7 Innocenti Costruzioni Follonica H. 11 7 1 S-P-S
8 Amatori Wasken Lodi 10 7 2 P-S-S
9 C.P. Grosseto 1951 8 7 -3 P-S-V
10 Versilia Hockey Forte 7 6 -6 P-S-V
11 Indeco A.F.P. Giovinazzo 3 6 -8 S-V-S
12 TR Azzurra Novara 3 7 -10 S-S-S
13 Blue Factor H.C. Castiglione 3 7 -27 S-S-S
14 Hockey Breganze 0 7 -37 S-S-S
