Hockey pista: Bassano e un “Pazzo Follonica” sorridono nei postici della settima di A1

La settima giornata della stagione regolare 2025-2026 della Serie A1 di hockey su pista è andata ufficialmente in archivio, con i posticipi giocati in questa domenica 16 novembre.

Due i risultati: il primo è quello della vittoria secca del Bassano, che si è imposto per 2-0 sul Forte dei Marmi, il secondo invece mette a referto la pazza rimonta del Follonica – in trasferta – nel derby contro il Castiglione. Gli ospiti, sotto per 5-0, si sono affermati alla fine con lo score di 5-8; grazie a una ripresa stratosferica fatta di 6 reti segnate e nessuna subita.

Di seguito i tabellini, i risultati e la classifica aggiornata del massimo Campionato Italiano di hockey su pista.

CAMPIONATO ITALIANO SERIE A1 – STAGIONE REGOLARE – GIORNATA 6 e 7 – Programma e Designazioni Arbitrali