Hockey ghiaccio, vittorie per Bolzano e Val Pusteria nella serata di ICE League

Serata di grande importanza per quanto riguarda la ICE Hockey League 2025-2026. Sei match in programma con entrambe le compagini di casa nostra sul ghiaccio. Bolzano vince contro Innsbruck, mentre Val Pusteria piega Vienna al supplementare.

BOLZANO-INNSBRUCK 3-1

Sono gli austriaci a sbloccare il punteggio con Klassek al 7:00, quindi la risposta degli altoatesini arriva nel secondo periodo. Bradley pareggia i conti al 28:14 con la rete dell’1-1, quindi Gersich piazza il sorpasso al 33:34. Nel finale arriva anche il 3-1 a firma di Bradley ad un secondo dalla fine.

VALPUSTERIA-VIENNA 2-1 dopo overtime.

Match equilibratissimo. I gialloneri vanno sotto perchè Vienna va a segno con Souch al minuto 8:59. I Lupi pareggiano i conti con Zanatta al 17:59 e il match diventa una vera e propria battaglia. Negli altri parziali il punteggio non cambia e le due squadre vanno quindi ai supplementari. La sfida viene decisa da Bowbly al 64:34.

Negli altri incontri:

Ferencvaros-Fehervar 1-6

Olimpia Lubiana-Graz 0-1

Klagenfurt-Vorarlberg 6-2

Villach-Black Wings Lienz 4-5 dopo overtime

CLASSIFICA ICE HOCKEY LEAGUE 2025-2026