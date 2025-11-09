Hockey ghiaccio: Vipiteno e Cortina cadono nella domenica di Alps League

Non una grande domenica per le squadre italiane impegnate nel Campionato Alps League 2025-2026 di hockey su ghiaccio. Negli unici due incontri pianificati per la giornata odierna Cortina e Vipiteno hanno perso le rispettive sfide, cedendo il passo precisamente al Bregenzerwald e allo Zeller Eisbaren.

Due match, due dinamiche molto diverse. I veneti infatti si sono resi artefici di una battaglia molto combattuta, dove hanno recuperato per ben due volte gli avversari. Al primo tentativo di Grasser (11:51) ha infatti risposto nel secondo periodo Pietroniro (12:29). Poi, nel terzo tempo, Lipsbergs ha messo a referto il colpo del 2-1 (00:36) salvo poi subire il pareggio della SGC al 2:15 con Talamini. La partita si è poi prolungata fino all’extra time, sfociando poi nella lotteria dei rigori, in cui hanno avuto la meglio gli austriaci.

Si è invece illusa Vipiteno, abile a passare in vantaggio con Sproviero nel primo round (00:44) per poi subire una mortifera tripletta nel secondo orchestrata da Jennes (7:31), Stiegler (10:29) e Tomazevic (13:50). Nel terzo periodo ancora Sproviero ha provato a riparire i giochi (16:01), ma Wilfan ha poi chiuso immediatamente i conti al 16:28, portando il punteggio sul 2-4.

L’Alps League tornerà il prossimo 11 novembre. Di seguito la classifica aggiornata.

CLASSIFICA AGGIORNATA ALPS LEAGUE 2025-2026

Team GP W L OTW OTL GF GA GD PTS 1 Red Bull Hockey Juniors 15 10 3 0 2 57 36 +21 32 2 KHL Sisak 16 8 3 3 2 60 42 +18 32 3 Adler Stadtwerke Kitzbühel 14 8 4 1 1 51 33 +18 27 4 EC Bregenzerwald 13 7 4 2 0 35 34 +1 25 5 EK Die Zeller Eisbären 13 7 4 1 1 38 39 -1 24 6 Rittner Buam SkyAlps 15 5 5 1 4 42 43 -1 21 7 HC Migross Asiago 13 6 6 1 0 48 47 +1 20 8 S.G. Cortina Hafro 16 4 7 3 2 40 45 -5 20 9 HC Gherdeina valgardena.it 13 5 6 1 1 31 38 -7 18 10 HC Meran/o Pircher 13 4 6 2 1 33 41 -8 17 11 HDD Jesenice 14 4 8 1 1 36 40 -4 15 12 Wipptal Broncos Weihenstephan 14 4 8 1 1 35 42 -7 15 13 Hockey Unterland Cavaliers 13 2 10 0 1 27 53 -26 7

