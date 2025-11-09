Hockey ghiaccio
Hockey ghiaccio: Vipiteno e Cortina cadono nella domenica di Alps League
Non una grande domenica per le squadre italiane impegnate nel Campionato Alps League 2025-2026 di hockey su ghiaccio. Negli unici due incontri pianificati per la giornata odierna Cortina e Vipiteno hanno perso le rispettive sfide, cedendo il passo precisamente al Bregenzerwald e allo Zeller Eisbaren.
Due match, due dinamiche molto diverse. I veneti infatti si sono resi artefici di una battaglia molto combattuta, dove hanno recuperato per ben due volte gli avversari. Al primo tentativo di Grasser (11:51) ha infatti risposto nel secondo periodo Pietroniro (12:29). Poi, nel terzo tempo, Lipsbergs ha messo a referto il colpo del 2-1 (00:36) salvo poi subire il pareggio della SGC al 2:15 con Talamini. La partita si è poi prolungata fino all’extra time, sfociando poi nella lotteria dei rigori, in cui hanno avuto la meglio gli austriaci.
Si è invece illusa Vipiteno, abile a passare in vantaggio con Sproviero nel primo round (00:44) per poi subire una mortifera tripletta nel secondo orchestrata da Jennes (7:31), Stiegler (10:29) e Tomazevic (13:50). Nel terzo periodo ancora Sproviero ha provato a riparire i giochi (16:01), ma Wilfan ha poi chiuso immediatamente i conti al 16:28, portando il punteggio sul 2-4.
L’Alps League tornerà il prossimo 11 novembre. Di seguito la classifica aggiornata.
CLASSIFICA AGGIORNATA ALPS LEAGUE 2025-2026
|Team
|GP
|W
|L
|OTW
|OTL
|GF
|GA
|GD
|PTS
|1
|Red Bull Hockey Juniors
|15
|10
|3
|0
|2
|57
|36
|+21
|32
|2
|KHL Sisak
|16
|8
|3
|3
|2
|60
|42
|+18
|32
|3
|Adler Stadtwerke Kitzbühel
|14
|8
|4
|1
|1
|51
|33
|+18
|27
|4
|EC Bregenzerwald
|13
|7
|4
|2
|0
|35
|34
|+1
|25
|5
|EK Die Zeller Eisbären
|13
|7
|4
|1
|1
|38
|39
|-1
|24
|6
|Rittner Buam SkyAlps
|15
|5
|5
|1
|4
|42
|43
|-1
|21
|7
|HC Migross Asiago
|13
|6
|6
|1
|0
|48
|47
|+1
|20
|8
|S.G. Cortina Hafro
|16
|4
|7
|3
|2
|40
|45
|-5
|20
|9
|HC Gherdeina valgardena.it
|13
|5
|6
|1
|1
|31
|38
|-7
|18
|10
|HC Meran/o Pircher
|13
|4
|6
|2
|1
|33
|41
|-8
|17
|11
|HDD Jesenice
|14
|4
|8
|1
|1
|36
|40
|-4
|15
|12
|Wipptal Broncos Weihenstephan
|14
|4
|8
|1
|1
|35
|42
|-7
|15
|13
|Hockey Unterland Cavaliers
|13
|2
|10
|0
|1
|27
|53
|-26
|7
live standings