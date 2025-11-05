Hockey ghiaccio

Hockey ghiaccio: Vipiteno cade nel mercoledì di Alps League. Il Bregenzerwald vince 3-1

Non un buon mercoledì sera per Vipiteno. La squadra trentina ha infatti ceduto il passo al Bregenzerwald in occasione dell’unico match previsto oggi nel Campionato Alps League 2025-2026 di hockey su ghiaccio. Si tratta del quinto K.O consecutivo per i Broncos, adesso terzultimi in classifica con 15 punti.

Una sconfitta maturata più che altro nel secondo periodo quella degli uomini seguiti da Johan Sjöquist, bravi a passare per primi in vantaggio sfruttando la rete di Livingston (5:08) maturata dopo una combinazione con Zandegiacomo, salvo poi subire all’8:46 il pareggio da parte di Metzler (8:19).

I padroni di casa si sono rivelati però più lucidi nella seconda frazione, mettendo a referto il 2-1 con Lipsbergs in power-play (8:16), calando il tris al 18:46 con Metzler-Wagner e difendendo il risultato per tutta la durata dell’ultimo atto.

L’Alps League tornerà il prossimo 7 novembre. Di seguito la classifica aggiornata.

ALPS LEAGUE 2025-2026: CLASSIFICA AGGIORNATA

Team GP W L OTW OTL GF GA GD PTS
1 Red Bull Hockey Juniors 15 10 3 0 2 57 36 +21 32
2 KHL Sisak 14 8 2 3 1 58 35 +23 31
3 Adler Stadtwerke Kitzbühel 13 7 4 1 1 48 31 +17 24
4 EC Bregenzerwald 12 7 4 1 0 32 32 +0 23
5 Rittner Buam SkyAlps 15 5 5 1 4 42 43 -1 21
6 EK Die Zeller Eisbären 12 6 4 1 1 34 37 -3 21
7 HC Migross Asiago 13 6 6 1 0 48 47 +1 20
8 HC Gherdeina valgardena.it 12 5 5 1 1 29 35 -6 18
9 S.G. Cortina Hafro 14 4 7 2 1 35 40 -5 17
10 HDD Jesenice 14 4 8 1 1 36 40 -4 15
11 Wipptal Broncos Weihenstephan 13 4 7 1 1 33 38 -5 15
12 HC Meran/o Pircher 12 3 6 2 1 29 41 -12 14
13 Hockey Unterland Cavaliers 13 2 10 0 1 27 53 -26 7
