Hockey ghiaccio
Hockey ghiaccio: Vipiteno cade nel mercoledì di Alps League. Il Bregenzerwald vince 3-1
Non un buon mercoledì sera per Vipiteno. La squadra trentina ha infatti ceduto il passo al Bregenzerwald in occasione dell’unico match previsto oggi nel Campionato Alps League 2025-2026 di hockey su ghiaccio. Si tratta del quinto K.O consecutivo per i Broncos, adesso terzultimi in classifica con 15 punti.
Una sconfitta maturata più che altro nel secondo periodo quella degli uomini seguiti da Johan Sjöquist, bravi a passare per primi in vantaggio sfruttando la rete di Livingston (5:08) maturata dopo una combinazione con Zandegiacomo, salvo poi subire all’8:46 il pareggio da parte di Metzler (8:19).
I padroni di casa si sono rivelati però più lucidi nella seconda frazione, mettendo a referto il 2-1 con Lipsbergs in power-play (8:16), calando il tris al 18:46 con Metzler-Wagner e difendendo il risultato per tutta la durata dell’ultimo atto.
L’Alps League tornerà il prossimo 7 novembre. Di seguito la classifica aggiornata.
ALPS LEAGUE 2025-2026: CLASSIFICA AGGIORNATA
|Team
|GP
|W
|L
|OTW
|OTL
|GF
|GA
|GD
|PTS
|1
|Red Bull Hockey Juniors
|15
|10
|3
|0
|2
|57
|36
|+21
|32
|2
|KHL Sisak
|14
|8
|2
|3
|1
|58
|35
|+23
|31
|3
|Adler Stadtwerke Kitzbühel
|13
|7
|4
|1
|1
|48
|31
|+17
|24
|4
|EC Bregenzerwald
|12
|7
|4
|1
|0
|32
|32
|+0
|23
|5
|Rittner Buam SkyAlps
|15
|5
|5
|1
|4
|42
|43
|-1
|21
|6
|EK Die Zeller Eisbären
|12
|6
|4
|1
|1
|34
|37
|-3
|21
|7
|HC Migross Asiago
|13
|6
|6
|1
|0
|48
|47
|+1
|20
|8
|HC Gherdeina valgardena.it
|12
|5
|5
|1
|1
|29
|35
|-6
|18
|9
|S.G. Cortina Hafro
|14
|4
|7
|2
|1
|35
|40
|-5
|17
|10
|HDD Jesenice
|14
|4
|8
|1
|1
|36
|40
|-4
|15
|11
|Wipptal Broncos Weihenstephan
|13
|4
|7
|1
|1
|33
|38
|-5
|15
|12
|HC Meran/o Pircher
|12
|3
|6
|2
|1
|29
|41
|-12
|14
|13
|Hockey Unterland Cavaliers
|13
|2
|10
|0
|1
|27
|53
|-26
|7