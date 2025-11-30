Hockey ghiaccio

Hockey ghiaccio: Vipiteno batte Merano nel derby della domenica in ALPS League

Fabrizio Testa

Pubblicato

5 minuti fa

il

Vipiteno/ Max Pattis

Vipiteno si prende il derby. I Broncos hanno infatti battuto per 3-1 Merano in occasione della sfida andata in scena oggi e valida per il Campionato Alps League 2025-2026 di hockey su ghiaccio, avvicinandosi così alla top 5 al momento distante cinque punti.

Match molto bloccato quello tra le due compagini, rimaste a tabellone fermo per tutta la durata dei primi due periodi. L’equilibrio si rompe nel terzo, con i trentini che passano in vantaggio con Sproviero al 10:03, salvo poi subire il quasi immediato pareggio di Fuchs (13:47).

Vipiteno dimostra di averne di più al momento cruciale, quando Conci (14:58) mette a referto il goal del 2-1, preludio del tris messo a referto da Cianfrone (19:34) su situazione di porta vuota.

L’Alps League tornerà il 3 dicembre. Di seguito la classifica aggiornata.

ALPS LEAGUE 2025-2026 HOCKEY SU GHIACCIO: CLASSIFICA AGGIORNATA

Team GP W L OTW OTL GF GA GD PTS
1 Red Bull Hockey Juniors 22 15 4 1 2 89 52 +37 49
2 KHL Sisak 22 11 4 5 2 80 54 +26 45
3 EK Die Zeller Eisbären 19 11 5 2 1 64 54 +10 38
4 Adler Stadtwerke Kitzbühel 19 10 5 3 1 70 47 +23 37
5 HC Migross Asiago 21 9 6 2 4 78 73 +5 35
6 EC Bregenzerwald 18 8 5 3 2 48 53 -5 32
7 Wipptal Broncos Weihenstephan 20 7 8 2 3 54 55 -1 28
8 Rittner Buam SkyAlps 20 7 8 1 4 59 59 +0 27
9 HDD Jesenice 21 5 11 3 2 60 70 -10 23
10 S.G. Cortina Hafro 21 4 10 4 3 48 61 -13 23
11 HC Gherdeina valgardena.it 19 6 10 1 2 46 67 -21 22
12 HC Meran/o Pircher 19 4 10 2 3 47 67 -20 19
13 Hockey Unterland Cavaliers 19 3 14 1 1 44 75 -31 12
