Hockey ghiaccio: Valpusteria sempre più capolista in ICE League, Bolzano cade ai rigori

Un mercoledì a due facce per le squadre italiane impegnate nel Campionato ICE League 2025-2026 di hockey su ghiaccio. Nella serata odierna infatti la sempre più capolista Valpusteria ha superato brillantemente l’HK Olimpija, mentre Bolzano si è arresa ai rigori contro il Fehervar AV19.

Grande gara quella dei lupi che, dopo aver chiuso il primo parziale con il risultato di 1-2, sono letteralmente saliti in cattedra nel secondo periodo mettendo a referto tre reti siglate rispettivamente da Di Tomaso (5:35), Ierullo (16:14 in situazione di power-play) e Rueschhoff (18:45). Gli ospiti al terzo hanno poi cercato di riaprire i giochi sfruttando il goal di Simsic in inferiorità (4:10), ma la formazione di Brunico ha messo a referto il timbro della sicurezza con Saracino al 16:25.

Le Foxes invece si sono rese artefici di una prestazione di carattere. Sotto di 2-1, gli altoatesini hanno ripristinato gli equilibri con Bradley (3:11), salvo però non andare a segno nel tempo restante né tanto meno, all’extra time. Ai rigori i magiari sono risultati più lucidi, beffando così gli avversari.

L’ICE League tornerà il prossimo 14 ottobre. Di seguito la classifica aggiornata.

