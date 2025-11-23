Hockey ghiaccio

Hockey ghiaccio: Valpusteria ritrova la vittoria in ICE League, Bolzano cade

Fabrizio Testa

Pubblicato

26 minuti fa

il

Valpusteria/ ©HC Pustertal/Iwan Foppa

Valpusteria rialza la testa. Dopo due sconfitte consecutive la squadra di Brunico ha vinto per 6-2 la sfida testa-coda contro Innsbruck, rimanendo al comando della classifica in solitaria nel Campionato ICE League 2025-2026 di hockey su ghiaccio. 

Sfida in totale controllo quella dei lupi che, dopo aver chiuso il primo periodo con il parziale di 2-1 hanno preso il largo nel secondo, arrivando all’inizio dell’ultimo atto con il vantaggio considerevole di cinque reti ad uno. Poi, nel terzo periodo, un goal di Corbeil ha consentito agli austriaci di portarsi sul 5-2, preludio del 6-2 definitivo siglato da Frycklund.

Niente da fare invece per Bolzano, caduta al cospetto del Graz per 6-3 in una partita anche in questo caso indirizzata nettamente nel secondo tempo. Quinto posto dunque per le foxes, attualmente con 34 punti in attesa dei prossimi incontri.

L’ICE League tornerò il 26 novembre. Di seguito la classifica aggiornata. 

ICE LEAUGE 2025-2026: LA CLASSIFICA AGGIORNATA

Team GP W L OTW OTL GF GA GD PTS
1 HC Falkensteiner Pustertal 20 12 4 2 2 70 49 21 42
2 Olimpija Ljubljana 21 10 5 4 2 94 65 29 40
3 EC-KAC 20 10 4 3 3 65 51 14 39
4 Moser Medical Graz99ers 20 9 3 3 5 69 49 20 38
5 HCB Südtirol Alperia 19 10 6 1 2 73 50 23 34
6 EC iDM Wärmepumpen VSV 19 10 6 1 2 64 55 9 34
7 EC Red Bull Salzburg 20 8 6 3 3 60 48 12 33
8 FTC-Telekom 21 8 8 1 4 59 67 -8 30
9 Steinbach Black Wings Linz 20 7 10 3 0 63 64 -1 27
10 Hydro Fehervar AV 19 21 7 10 2 2 43 66 -23 27
11 Vienna Capitals 19 5 10 2 2 50 64 -14 21
12 HC TIWAG Innsbruck – Die Haie 21 2 14 4 1 51 90 -39 15
13 Pioneers Vorarlberg 21 2 14 2 3 39 82 -43 13
Argomenti correlati:
Exit mobile version