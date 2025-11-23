Hockey ghiaccio
Hockey ghiaccio: Valpusteria ritrova la vittoria in ICE League, Bolzano cade
Valpusteria rialza la testa. Dopo due sconfitte consecutive la squadra di Brunico ha vinto per 6-2 la sfida testa-coda contro Innsbruck, rimanendo al comando della classifica in solitaria nel Campionato ICE League 2025-2026 di hockey su ghiaccio.
Sfida in totale controllo quella dei lupi che, dopo aver chiuso il primo periodo con il parziale di 2-1 hanno preso il largo nel secondo, arrivando all’inizio dell’ultimo atto con il vantaggio considerevole di cinque reti ad uno. Poi, nel terzo periodo, un goal di Corbeil ha consentito agli austriaci di portarsi sul 5-2, preludio del 6-2 definitivo siglato da Frycklund.
Niente da fare invece per Bolzano, caduta al cospetto del Graz per 6-3 in una partita anche in questo caso indirizzata nettamente nel secondo tempo. Quinto posto dunque per le foxes, attualmente con 34 punti in attesa dei prossimi incontri.
L’ICE League tornerò il 26 novembre. Di seguito la classifica aggiornata.
ICE LEAUGE 2025-2026: LA CLASSIFICA AGGIORNATA
|Team
|GP
|W
|L
|OTW
|OTL
|GF
|GA
|GD
|PTS
|1
|HC Falkensteiner Pustertal
|20
|12
|4
|2
|2
|70
|49
|21
|42
|2
|Olimpija Ljubljana
|21
|10
|5
|4
|2
|94
|65
|29
|40
|3
|EC-KAC
|20
|10
|4
|3
|3
|65
|51
|14
|39
|4
|Moser Medical Graz99ers
|20
|9
|3
|3
|5
|69
|49
|20
|38
|5
|HCB Südtirol Alperia
|19
|10
|6
|1
|2
|73
|50
|23
|34
|6
|EC iDM Wärmepumpen VSV
|19
|10
|6
|1
|2
|64
|55
|9
|34
|7
|EC Red Bull Salzburg
|20
|8
|6
|3
|3
|60
|48
|12
|33
|8
|FTC-Telekom
|21
|8
|8
|1
|4
|59
|67
|-8
|30
|9
|Steinbach Black Wings Linz
|20
|7
|10
|3
|0
|63
|64
|-1
|27
|10
|Hydro Fehervar AV 19
|21
|7
|10
|2
|2
|43
|66
|-23
|27
|11
|Vienna Capitals
|19
|5
|10
|2
|2
|50
|64
|-14
|21
|12
|HC TIWAG Innsbruck – Die Haie
|21
|2
|14
|4
|1
|51
|90
|-39
|15
|13
|Pioneers Vorarlberg
|21
|2
|14
|2
|3
|39
|82
|-43
|13