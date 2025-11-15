Hockey ghiaccio
Hockey ghiaccio: Val Pusteria, mal di trasferta. Perde in ICE anche contro il Ferencvaros
Dopo la sconfitta in casa dei Black Wings Linz, arrivata ieri ai supplementari con lo score di 2-1, il Val Pusteria perde ancora in trasferta nell’ICE Hockey League 2025-2026, questa volta nella gara in programma sabato 15 novembre.
I “Lupi” sono infatti andati ko per 3-2 sulla pista degli ungheresi del Ferencvaros, in una partita dove la franchigia italiana non è mai riuscita a gestire la testa della gara.
Nel primo terzo di gara il vantaggio interno con Bengtsson per l’1-0. Nel secondo segmento invece, il botta e risposta sull’asse Kestila-Bowlby per il 2-1, replicato negli ultimi venti minuti: momentaneo 3-1 di Green e replica di Rueschhoff per il 3-2 a poco meno di un quarto d’ora dalla fine. Le squadre si riavvicinano ma i magiari riescono a controllare le operazioni sino alla sirena finale.
In classifica, il Val Pusteria rimane comunque in prima posizione avendo messo insieme 39 punti in 19 partite giocate. Gli sloveni dell’Olimpija Ljubljana al momento sono secondi a 37 punti, con 18 partite disputate.