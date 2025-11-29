Hockey ghiaccio
Hockey ghiaccio: sorride solo l’Unterland nel sabato di Alps League
Va in archivio un sabato oltremodo difficile per le squadre italiane impegnate nel Campionato Alps League 2025-2026 di hockey su ghiaccio. Delle cinque formazioni scese in campo a sorridere è stato solo l’Unterland, uscito vittorioso dalla sfida cotro lo Zeller Eisbaren.
Sfida solida per i Cavaliers, bravi a tenere con continuità le redini del gioco superando gli avversari con il risultato di 1-5. Si è arresa ai rigori invece Asiago, caduta per 3-4 al cospetto del Kitzbuhel.
K.O anche per Renon, squadra che ha ceduto il passo allo Jesenice per 6-5. Più netti invece i K.O di Gherdeina (6-3 contro il KHL Sisak) e Cortina (0-3 con il Salzburg 2).
l’Alps League tornerà domani, domenica 30 novembre. Di seguito la classifica aggiornata.
CLASSIFICA AGGIORNATA ALPS LEAGUE 2025-2026 HOCKEY GHIACCIO
|Team
|GP
|W
|L
|OTW
|OTL
|GF
|GA
|GD
|PTS
|1
|Red Bull Hockey Juniors
|22
|15
|4
|1
|2
|89
|52
|+37
|49
|2
|KHL Sisak
|22
|11
|4
|5
|2
|80
|54
|+26
|45
|3
|EK Die Zeller Eisbären
|19
|11
|5
|2
|1
|64
|54
|+10
|38
|4
|Adler Stadtwerke Kitzbühel
|19
|10
|5
|3
|1
|70
|47
|+23
|37
|5
|HC Migross Asiago
|21
|9
|6
|2
|4
|78
|73
|+5
|35
|6
|EC Bregenzerwald
|18
|8
|5
|3
|2
|48
|53
|-5
|32
|7
|Rittner Buam SkyAlps
|20
|7
|8
|1
|4
|59
|59
|+0
|27
|8
|Wipptal Broncos Weihenstephan
|19
|6
|8
|2
|3
|51
|54
|-3
|25
|9
|HDD Jesenice
|21
|5
|11
|3
|2
|60
|70
|-10
|23
|10
|S.G. Cortina Hafro
|21
|4
|10
|4
|3
|48
|61
|-13
|23
|11
|HC Gherdeina valgardena.it
|19
|6
|10
|1
|2
|46
|67
|-21
|22
|12
|HC Meran/o Pircher
|18
|4
|9
|2
|3
|46
|64
|-18
|19
|13
|Hockey Unterland Cavaliers
|19
|3
|14
|1
|1
|44
|75
|-31
|12