Hockey ghiaccio, nella serata di Alps League arriva il ko di Merano contro Bregenzerwald

Alessandro Passanti

Pubblicato

1 minuto fa

il

Un solo match in programma nella serata di Alps Hockey League 2025-2026 ma che vedeva impegnata una squadra di casa nostra. Merano, infatti, ospitava Bregenzerwald ed è andato in scena un match davvero tirato vinto però dagli ospiti.

Gli altoatesini hanno sbloccato il punteggio grazie alla rete di Nousiainen dopo 12:28 minuti su assist di Claesson. Si va al primo riposo sull’1-0, con Merano che trova subito il raddoppio con Frick al 22:39 su assist di Fuchs. Nel secondo periodo si svegliano gli austriaci che prima accorciano le distanze con Konig al 29:42, quindi pareggiano i conti con Lipsbergs al 37:58, quindi vanno al sorpasso con Kramer al 39:28 per il 3-2 che manda le squadre all’ultimo intervallo.

Nel terzo tempo prosegue il forcing degli austriaci che segnano prima il 4-2 con Lipsbergs al 55:15, quindi volano sul 5-2 con Haibock al 55:45. Merano va a segno con Traversa al 57:15 per il 5-3 ma ormai è troppo tardi.

CLASSIFICA ALPS HOCKEY LEAGUE 2025-2026

1 Red Bull Hockey Juniors 21 14 4 1 2 86 52 +34 46
2 KHL Sisak 21 10 4 5 2 74 51 +23 42
3 EK Die Zeller Eisbären 18 11 4 2 1 63 49 +14 38
4 Adler Stadtwerke Kitzbühel 18 10 5 2 1 66 44 +22 35
5 HC Migross Asiago 20 9 6 2 3 75 69 +6 34
6 EC Bregenzerwald 18 8 5 3 2 48 53 -5 32
7 Rittner Buam SkyAlps 19 7 7 1 4 54 53 +1 27
8 Wipptal Broncos Weihenstephan 19 6 8 2 3 51 54 -3 25
9 S.G. Cortina Hafro 20 4 9 4 3 48 58 -10 23
10 HC Gherdeina valgardena.it 18 6 9 1 2 43 61 -18 22
11 HDD Jesenice 20 4 11 3 2 54 65 -11 20
12 HC Meran/o Pircher 18 4 9 2 3 46 64 -18 19
13 Hockey Unterland Cavaliers 18 2 14 1 1 39 74 -35 9
