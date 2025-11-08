Hockey ghiaccio: l’Italia vuole chiudere in bellezza l’European Cup of Nations contro la Slovenia

Dopo aver sbattuto contro la Polonia (4-2) ed aver rialzato la testa con la vittoria all’overtime contro la Gran Bretagna (5-4), l’Italia è pronta a vivere l’ultimo atto della prima tappa dell’European Cup of Nations a Sosnowiec.

Sul ghiaccio dell’ ArcelorMittal infatti, oggi alle ore 16.00, il Blue Team incrocerà le sue mazze contro quelle di una Slovenia che arriva all’appuntamento da prima del Girone, forte della netta affermazione sui britannici (5-1) e della gara ottenuta – anche in questo caso ai supplementari – contro i padroni di casa polacchi (3-2).

Gli uomini di Jukka Jalonen devono provare a giocarsi per il colpaccio sin dal primo secondo di un match nel quale sanno anche loro di non partire da favoriti. Approccio, organizzazione, tecnica e determinazione: dovrà essere questo il mix vincente di ingredienti da mettere in campo per aver ragione dei balcanici.

Fondamentale, in tutto questo, l’attenzione alla fase difensiva: perché se è vero che l’attacco ha messo insieme 7 reti in due gare è altrettanto vero che i portieri sono stati tutt’altro che protetti, come dimostrano le 8 segnature incassate, 4 delle quali dalla cenerentola Gran Bretagna.

Vincere per provare a rimescolare le carte del girone contro una formazione che, a 5 punti dopo 120 minuti, presenta un Luka Maver in grande forma, al pari di elementi come Mai Crnkic e Tjas Lesnicar.

Vedremo cosa gli azzurri sapranno tirare fuori da una gara che oltre a valere per il presente potrà essere un indicatore e un eventuale trampolino di lancio per il futuro guardando anche all’arrivo del 2026.