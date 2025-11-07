Hockey ghiaccio, l’Italia femminile cala il poker contro la Norvegia

La Nazionale italiana di hockey su ghiaccio inizia come meglio non si potrebbe il triangolare di Bolzano. Le azzurre infatti hanno schiantato 4-0 la Norvegia nel match d’apertura del torneo.

LA CRONACA

La partita alla Sparkasse Arena inizia con tanta intensità, che però non si traduce in occasioni da rete. Ad abbondare sono le penalità, mentre il tempo scorre: si va quindi al primo stop sullo 0-0. Nella seconda “ripresa” le cose cambiano dopo 10 minuti. Si scollina la mezz’ora e l’Italia si prende la scena: rapido uno-due nel giro di 4 minuti, prima con Niccolai e successivamente con Caumo.

Le azzurre iniziano quindi gli ultimi venti minuti sul 2-0 e da lì non lasciano scampo alle avversarie. Altri due acuti: il primo di Tutino dopo cinque minuti, il secondo – a tempo praticamente scaduto – di Heindenberger per il 4-0 definitivo. Domenica alle 13 sfida contro l’Austria nella gara che chiuderà il triangolare, mentre sabato a sfidarsi saranno le stesse giocatrici austriache e la Norvegia.