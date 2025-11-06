Hockey ghiaccio: l’Italia cede 4-2 alla Polonia nella prima dell’European Cup of Nations

Il cammino dell’Italia dell’hockey ghiaccio, nella neonata European Cup of Nations, parte male. Il Blue Team infatti è stato sconfitto sulla pista di Sosnowiec per 4-2 dai padroni di casa di una Polonia più cinica e reattiva di Kostner e compagni.

LA CRONACA

La partita inizia subito con i padroni di casa a pigiare sull’acceleratore: Krzemien e Gorny timbrano in serie mandando i polacchi sul 2-0. L’Italia incassa il colpo, ma con Bradley riesce a riportarsi sotto, salvo subire però la rete di Pas che vale il 3-1 interno al primo riposo.

Nel secondo terzo di gara, l’Italia prova a ricucire il gap, ma scopre il fianco a una Polonia che appena fiuta la chance va a concretizzare: Pas, superato l’ottavo minuti, va a referto per il 4-1 che diventa definitivo anche nei minuti successivi.

Gli ultimi venti minuti iniziano con 3 gol di scarto fra Polonia e Italia. Gli Azzurri provano a rientrare in gara con il gol di Petan: si va sul 4-2 dopo poco più di 7 minuti, ma nel finale di match tutti gli assalti vengono neutralizzati dai polacchi che portano a casa il match.

Domani il Blue Team tornerà sul ghiaccio alle ore 16.00 per la seconda sfida dell’European Nations Cup a Sosnowiec sfidando la Gran Bretagna, oggi sconfitta per 5-1 da una Slovenia in grande forma.