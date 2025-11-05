Hockey ghiaccio: Italia-Polonia, ostacolo subito duro nell’esordio dell’European Cup of Nations

Sul ghiaccio dell’ArcelorMittal Park di Sosnowiec, l’Italia dell’hockey ghiaccio è pronta a fare il suo esordio nella nuova European Cup of Nations partendo da un match duro, domani 6 novembre alle ore 19.45, contro i padroni di casa della Polonia.

Gli azzurri di Jukka Jalonen, che qualche mese fa in una delle partite del Mondiale di Division A hanno strapazzato 4-1 i polacchi, prima di ottenere la promozione in Top Division, dovranno far valere il loro valore contro una squadra che nel frattempo ha cambiato molto.

Allenata anche in questo da un finlandese, quel Pekka Tirkkonen che debutterà sulla panchina est-europea proprio in questa circostanza, la Polonia ha deciso di voltare pagina per provare in un anno a tornare nell’elite planetaria

Lo staff tecnico biancorosso avrà a disposizione 29 giocatori, quasi tutti in forza ai club del campionato locale (fra l’altro molti arrivano provengono dalla squadra “locale” del Sosnowiec): la Tauron Polska Hokej Liga, ad eccezione di Maciaś, Sadłocha e Tyczyński; tre elementi che militano fra Cechia e Francia.

Per il Blue Team, occhi puntati in particolare su Aaron Chmielewski, al momento miglior marcatore in patria, e su giocatori come il portiere Fucik e terzini e attaccanti quali Bilas, Bizacki, Ciura, Gorny e Zielisnki, Komorski, Macias, Pas, Sadlocha, Syty, Tyczyński e Zygmunt, che hanno già sfidato l’Italia nel recentissimo passato.

Prove sotto tutti i punti di vista in questa partita: prove per l’Italia, che inizia di fatto in maniera più accelerata il suo viaggio verso le Olimpiadi casalinghe di Milano Cortina 2026 e prove anche per la Polonia, che nel 2026 invece vuole tornare in Top Division vincendo i Mondiali A in programma sullo stesso ghiaccio di Sosnowiec.