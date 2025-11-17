Hockey ghiaccio, il calendario dell’Italia per l’European Cup of Nations di dicembre

Dopo il round di novembre, l’hockey su ghiaccio per nazionali è pronto a tornare con il secondo appuntamento dedicato all’European Cup of Nations, nel quale a competere c’è anche la nazionale italiana maschile.

Messa alle spalle la serie di gare contro Polonia, Gran Bretagna e Slovenia, il Blue Team è pronto a trasferirsi a Budapest per il Tamás Sárközy Memorial Tournament 2025, che si svolgerà dal 12 al 14 dicembre.

Una competizione che negli ultimi tre anni ha sorriso all’Italia, che va a caccia del poker pensando anche alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, nel quale la formazione di Jukka Jalonen sarà la rappresentativa di casa. Ancora Polonia, la rappresentativa locale dell’Ungheria e la Francia: questi i team da fronteggiare a metà dicembre, in un calendario che si strutturerà in questo modo.

1a giornata

Venerdì 12 dicembre, ore 15.30: Polonia-Francia

Venerdì 12 dicembre, ore 19.00: Ungheria-Italia

2a giornata

Sabato 13 dicembre, ore 15.30: Italia-Polonia

Sabato 13 dicembre, ore 19.00: Ungheria-Francia

3a giornata

Domenica 14 dicembre, ore 13.00: Francia-Italia

Domenica 14 dicembre, ore 16.30: Ungheria-Polonia