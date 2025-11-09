Hockey ghiaccio femminile, l’Italia supera anche l’Austria e si aggiudica il triangolare di Bolzano

L’Italia di hockey ghiaccio femminile chiude con la seconda vittoria in altrettanti incontri il triangolare di Bolzano. Le azzurre, quindi, hanno superato l’Austria con il punteggio di 2-0 e, dopo il netto 4-0 rifilato alla Norvegia, hanno concluso il torneo nel migliore dei modi.

Le azzurre, autrici di una ottima prestazione, si impongono e riescono per la seconda partita consecutiva a non subire gol. Arriva, infatti, un’altra prova difensiva impeccabile per la Nazionale azzurra che chiude il torneo senza reti incassate, contro due formazioni che precedono la Nazionale italiana nel ranking. Dopo le due vittorie sulla Slovacchia si amplia quindi il conteggio dei successi consecutivi: la strada verso Milano-Cortina è lanciata nel miglior modo possibile.

ITALIA-AUSTRIA 2-0

Alla Sparkasse Arena della città altoatesina le azzurre, che erano prive di quattro giocatrici: Carola Saletta, già indisponibile venerdì, Nadia Mattivi per un problema alla mano, e Laura Fortino e Kristen Guerriero con queste due tenute precauzionalmente a riposo. Dopo una prima frazione conclusa sul punteggio di 0-0 le azzurre hanno cambiato marcia nel secondo tempo. La rete del vantaggio porta la firma di Amie Varano che, al minuto 25:10 va a segno su assist di Jacqueline Pierri. Il raddoppio arriva al minuto 54:05 con Laura Lobis che va a segno su assist di Anna Caumo.