Hockey ghiaccio, European Cup of Nations 2025: il calendario e gli orari dell’Italia con Polonia, Gran Bretagna e Slovenia. Dove vederla in tv

La prima tappa dell’European Cup of Nations è pronta a decollare. Nel Gruppo C di Sosnowiec, in Polonia, saranno quattro le squadre a misurarsi in questa nuova competizione del mondo continentale dell’hockey su ghiaccio.

Oltre ai padroni di casa, ci sarà l’Italia: il Blue Team è atteso da tre partite in tre giorni. Prima contro i polacchi, il 6 novembre alle 19.45, e poi contro la Gran Bretagna e la Slovenia, in match in agenda rispettivamente il 7 e l’8 novembre, in tutti e due i casi alle ore 16.00.

Le partite della nazionale italiana di hockey su ghiaccio all’European Cup of Nations saranno visibili in diretta streaming, a pagamento su IIHF TV. Di seguito il recap del calendario e delle squadre che affronterà il Blue Team. OA Sport vi fornirà la cronaca delle partite pochi minuti dopo la sirena di chiusura delle varie gare.

CALENDARIO EUROPEAN CUP OF NATIONS, HOCKEY GHIACCIO

6 novembre h 19.45 Polonia-Italia

7 novembre h 16.00 Gran Bretagna-Italia

8 novembre h 16.00 Italia-Slovenia

PROGRAMMA ITALIA EUROPEAN CUP OF NATIONS: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv:non prevista

Diretta streaming: IIHF TV (a pagamento)