Hockey ghiaccio: doppia sconfitta per Val Pusteria e Bolzano nell’ICE League

Il venerdì sera della prima fase dell’ICE Hockey League 2025-2026 non regala soddisfazioni ai colori italiani in questo venerdì 14 novembre: sia Val Pusteria sia Bolzano infatti sono uscite sconfitte dalle rispettive gare.

I “Lupi” infatti sono stati sconfitti 2-1, in trasferta e ai supplementari, dagli austriaci dei Black Wings Linz. Dopo un primo periodo chiuso sullo 0-0, i padroni di casa sono passati in vantaggio, poco prima della mezz’ora, con Lebler per l’1-0. Nel terzo segmento di match poi, il pareggio di Lipon al 44′: si va sull’1-1, che non subisce più modifiche. Overtime con Linz capace di trovare la stoccata vincente ancora grazie a Lebler che decide la gara sul 2-1.

Più ampio, purtroppo, il ko delle “Volpi” sulla pista dell’HK Olimpija Ljubljana: 4-1 per gli sloveni. Anche in questo caso 0-0 nei primi venti giri di lancette, poi il vantaggio di Bolzano con Gersich per lo 0-1 che però ha avuto l’effetto di innescare la reazione dei balcanici prima con Bericic e Brennan, che rimontano andando sul 2-1, e poi chiudono i conti nella terza “ripresa” con Meyer e Simsic per il definitivo poker.

In classifica quindi, Val Pusteria resta comunque al primo posto con 39 punti in 18 partite mentre Bolzano si sistema in quinta posizione con 31 punti in 17 gare. Domani Val Pusteria tornerà in campo in Ungheria contro il Ferencvaros.