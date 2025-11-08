Hockey ghiaccio, Cortina piega Sisak mentre Gherdeina cade in casa nella serata di Alps League

Due soli incontri in programma nella serata di Alps Hockey League 2025-2026 visti gli impegni delle nazionali. Sono andati in scena i match tra Gherdeina e Kitzbuehel, con il successo in rimonta degli austriaci e quello tra Cortina e Sisak con l’importante affermazioni dei padroni di casa.

GHERDEINA-KITZBUEHEL 2-3

Dopo un primo tempo concluso a reti bianche, i padroni di casa sbloccano il punteggio al minuto 27:04 con Schiavone che realizza la rete del vantaggio su assist di Linder. Nel terzo tempo Brady centra il raddoppio su assist di Senoner ma, proprio sul più bello, gli austriaci risorgono e ribaltano tutto. Prima Loshing accorcia le distanze con l’1-2 al 52:53, quindi Wetzl impatta sul 2-2 al 54:16. Nel finale il forcing delle aquile porta al sorpasso ancora con Loshing che realizza il 3-2 finale al 58:02.

CORTINA-KHL SISAK 3-2 dopo shoot-out

La prima frazione risulta decisamente combattuta e si chiude, di conseguenza, ancora sullo 0-0. Nel secondo periodo, invece, gli ampezzani riescono a sbloccare il risultato e lo fanno con Pietroniro che, al 28:26, supera la difesa croata su assist di Fortunato. Quando tutto sembrava portare verso il successo di Cortina, gli ospiti trovano il pareggio al 55:34 con Bodiroga. Gli ampezzani non si scompongono e tornano subito in avanti al 57:00 con Talamini che realizza il 2-1 su assist di de Zanna. La sfida diventa scoppiettande, con Sisak che pareggia di nuovo i conti con il 2-2 di Brus al 58:50. All’overtime il punteggio non cambia, per cui sono gli shoot-out a decidere la sfida con il successo di Cortina.

CLASSIFICA ALPS HOCKEY LEAGUE 2025-2026

1 Red Bull Hockey Juniors 15 10 3 0 2 57 36 +21 32

2 KHL Sisak 16 8 3 3 2 60 42 +18 32

3 Adler Stadtwerke Kitzbühel 14 8 4 1 1 51 33 +18 27

4 EC Bregenzerwald 12 7 4 1 0 32 32 +0 23

5 Rittner Buam SkyAlps 15 5 5 1 4 42 43 -1 21

6 EK Die Zeller Eisbären 12 6 4 1 1 34 37 -3 21

7 HC Migross Asiago 13 6 6 1 0 48 47 +1 20

8 S.G. Cortina Hafro 15 4 7 3 1 38 42 -4 19

9 HC Gherdeina valgardena.it 13 5 6 1 1 31 38 -7 18

10 HC Meran/o Pircher 13 4 6 2 1 33 41 -8 17

11 HDD Jesenice 14 4 8 1 1 36 40 -4 15

12 Wipptal Broncos Weihenstephan 13 4 7 1 1 33 38 -5 15

13 Hockey Unterland Cavaliers 13 2 10 0 1 27 53 -26 7