Hockey ghiaccio
Hockey ghiaccio: Bolzano, vittoria con goleada in ICE League
Il Bolzano fa il suo dovere nel venerdì sera dell’ICE Hockey League vincendo largamente, in casa, la gara contro il fanalino di coda del campionato: quei Pioneers Vorarlberg superati alla fine addirittura per 7-1.
Alla Sparkasse Arena i “Foxes” controllano il match sin dal primo minuto, quando Gazley va a segno per il punto dell’1-0, con Pollock che poi griffa il raddoppio.
Si riparte sul 2-0 nel secondo periodo. Gli ospiti accorciano momentaneamente le distanze con Woborsky, ma la reazione dei bolzanini è dirompente: Mcclure e Valentine timbrano le reti del 4-1.
Ultimo segmento di gara ancora senza storia: Bradley, Seed e nel finale Schneider mettono a segno le marcature del definitivo 7-1.
Con questo successo, il Bolzano sale in classifica al quinto posto con 34 punti in 18 gare sin qui disputate. Foxes nuovamente in campo domenica, in trasferta, contro i Graz99ers; giornata nella quale il Val Pusteria invece riceverà in casa l’HC TIWAG Innsbruck – Die Haie.