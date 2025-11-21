Hockey ghiaccio

Hockey ghiaccio: Bolzano, vittoria con goleada in ICE League

Bolzano Hockey / @Vanna Antonello

Il Bolzano fa il suo dovere nel venerdì sera dell’ICE Hockey League vincendo largamente, in casa, la gara contro il fanalino di coda del campionato: quei Pioneers Vorarlberg superati alla fine addirittura per 7-1.

Alla Sparkasse Arena i “Foxes” controllano il match sin dal primo minuto, quando Gazley va a segno per il punto dell’1-0, con Pollock che poi griffa il raddoppio.

Si riparte sul 2-0 nel secondo periodo. Gli ospiti accorciano momentaneamente le distanze con Woborsky, ma la reazione dei bolzanini è dirompente: Mcclure e Valentine timbrano le reti del 4-1.

Ultimo segmento di gara ancora senza storia: Bradley, Seed e nel finale Schneider mettono a segno le marcature del definitivo 7-1.

Con questo successo, il Bolzano sale in classifica al quinto posto con 34 punti in 18 gare sin qui disputate. Foxes nuovamente in campo domenica, in trasferta, contro i Graz99ers; giornata nella quale il Val Pusteria invece riceverà in casa l’HC TIWAG Innsbruck – Die Haie.

