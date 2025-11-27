Hockey ghiaccio: Asiago, Vipiteno e Gherdeina fanno festa nell’Alps League

Nell’Alps Hockey League 2025-2026 è andata in archivio un’altra serata di gare, quella di giovedì 27 novembre. Diverse le partite in agenda, con le squadre italiane impegnate sul ghiaccio. Ecco come sono andate le cose.

Importante successo in trasferta, per 1-2 dell’Asiago sul KHL Sisak. I veneti si assicurano il successo con le reti di Valentini, nel primo periodo, e Porco, nel secondo segmento di gara, contenendo la reazione dei padroni di casa, negli ultimi venti minuti, anche dopo la rete di Panasenko.

Poi due affermazioni casalinghe : quello che ha visto i Vipiteno Broncos battere 2-1 gli Unterland Cavaliers, grazie alle zampate di Brunner e Conci, e il match nel quale il Gherdeina ha superato 3-2 lo Jesenice, in grande rimonta dopo il momentaneo 0-2 dei balcanici per effetto delle reti di rincorsa di Castlunger, Moncada e soprattutto Pitschieler.

Infine c’è da registrare il ko del Cortina, per 2-4 sulla pista interna, contro l’EK Die Zeller Eisbären: partita da montagne russe. Austriaci in vantaggio 0-2, ripresi dal Cortina sul 2-2 di uno scatenato Talamini, e alla fine capaci di ritrovare la testa del match grazie a Putnik e Stiegler (quest’ultimo in regime di Empty Net).

In classifica: Red Bull Hockey Juniors sempre primi in classifica con 46 punti in 21 gare. Asiago quinto con 34 punti (20 gare), Vipiteno 8° con 25 punti in 19 gare, Gherdeina al 10° posto con 22 punti (18 partite).