Hockey ghiaccio: Asiago vince ai rigori il derby con Merano in Alps League

Termina con il successo di Asiago il grande derby disputatosi quest’oggi nel Campionato Alps League 2025-2026 di hockey su ghiaccio. La squadra veneta ha infatti battuto ai rigori Merano per 5-6, dopo che il tempo regolamentare si era chiuso con il risultato pirotecnico di 5-5.

Divertentissima la sfida tra le due compagini. Dopo un primo periodo terminato senza scossoni L’HCM parte meglio nel secondo, siglando l’1-0 grazie a Gellon (1:02) prima di subire una vera e propria imbarcata da parte dei rivali, abili a ripristinare gli equilibri e sorpassare con Chiodo (8:59, 16:53) per poi siglare il tris con Casetti (17:43). Poi, in apertura di terzo tempo, Porco cala il poker, mettendo in apparente sicurezza il match.

Ma Merano non ci sta e, al 6:45, accorcia le distanze con Gellon e con Sherbinin (12:43), pareggiando quindi i conti con Frick (13:13). Asiago, punto nell’orgoglio, trova tuttavia la zampata del 4-5 con Valentini, ma due minuti dopo Cruseman riacciuffa nuovamente i rivali.

Nulla di fatto poi nell’extra time. Alla lotteria dei penalty passa però Asiago al secondo tentativo. L’Alps League tornerà il 25 novembre. Di seguito la classifica aggiornata.

ALPS LEAGUE 2025-2026: CLASSIFICA AGGIORNATA