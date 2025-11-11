Hockey ghiaccio, Asiago stende Gherdeina e centra il terzo successo di fila in Alps League

Un solo match nella serata di Alps Hockey League 2025-2026. Dato che la sfida tra Bregenzerwald e Unterland Cavaliers è stata rinviata, si è disputato solamente il derby tra Asiago e Gherdeina. Netto successo dei padroni di casa.

ASIAGO-GHERDEINA 5-1

Il primo tempo si apre all’insegna dell’equilibrio, quindi sono i veneti a sbloccare il punteggio al minuto 17:08 con Valentini che va a segno per l’1-0 su assist di Chiodo. Il raddoppio arriva nella seconda frazione per merito dello stesso Valentini, che realizza il 2-0 a 22:32 su assist di Calisti. Nel terzo periodo gli altoatesini accorciano le distanze con Deluca su assist di Guimond e, a 40:26, si portano sull’1-2.

Nel momento più delicato, Asiago reagisce, cambia marcia e chiude i conti. Prima si porta sul 3-1 con Porco, quindi il 4-1, realizzato dallo stesso Porco, arriva a 49:12 su assist di Chiodo. Nel finale c’è tempo per il 5-1 finale dello stesso Chiodo su assist dell’onnipresente Valentini a 52:06.