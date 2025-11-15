Griglia di partenza MotoGP, GP Valencia 2025: Bezzecchi in pole, brilla Di Giannantonio, Bagnaia in sesta fila!

Il Motomondiale 2025 ha appena visto andare in scena la Q1 e la Q2 valide per le qualifiche ufficiali della MotoGP del GP di Valencia: si è corso al Circuit Ricardo Tormo, dove, da pochi minuti, è terminato l’assalto alla pole position in vista della Sprint del pomeriggio e della gara in programma domani, domenica 16 novembre.

Nella Q1 sono usciti di scena quattro italiani: Luca Marini, 13°, Francesco Bagnaia, 16°, Enea Bastianini, 20°, e Nicolò Bulega, 22°. Nella Q2 ha conquistato la pole Marco Bezzecchi, primo, mentre ha chiuso in prima fila anche Fabio Di Giannantonio, terzo, infine ha centrato la terza fila Franco Morbidelli, settimo.

GRIGLIA DI PARTENZA GP VALENCIA 2025 MOTOGP

1 M. Bezzecchi (Q2)

2 A. Marquez (Q2)

3 F. Di Giannantonio (Q2)

4 R. Fernandez (Q2)

5 P. Acosta (Q2)

6 F. Quartararo (Q2)

7 F. Morbidelli (Q2)

8 J. Miller (Q2)

9 F. Aldeguer (Q2)

10 J. Mir (Q2)

11 J. Zarco (Q2)

12 A. Ogura (Q2)

13 L. Marini (Q1)

14 A. Espargarò (Q1)

15 B. Binder (Q1)

16 F. Bagnaia (Q1)

17 J. Martin (Q1)

18 M. Oliveira (Q1)

19 A. Rins (Q1)

20 E. Bastianini (Q1)

21 M. Viñales (Q1)

22 N. Bulega (Q1)

23 A. Fernandez (Q1)

24 S. Chantra (Q1)

CLASSIFICA Q2 GP VALENCIA 2025 MOTOGP

1 M. Bezzecchi 1’28.809

2 A. Marquez +0.026

3 F. Di Giannantonio +0.044

4 R. Fernandez +0.058

5 P. Acosta +0.096

6 F. Quartararo +0.169

7 F. Morbidelli +0.257

8 J. Miller +0.335

9 F. Aldeguer +0.360

10 J. Mir +0.424

11 J. Zarco +0.542

12 A. Ogura +0.562

CLASSIFICA Q1 GP VALENCIA 2025 MOTOGP

1 R. Fernandez 1’29.036

2 J. Zarco +0.424

3 L. Marini +0.484

4 A. Espargarò +0.490

5 B. Binder +0.525

6 F. Bagnaia +0.548

7 J. Martin +0.594

8 M. Oliveira +0.621

9 A. Rins +0.871

10 E. Bastianini +0.912

11 M. Viñales +0.951

12 N. Bulega +1.009

13 A. Fernandez +1.074

14 S. Chantra +1.221