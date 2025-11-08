Griglia di partenza MotoGP, GP Portogallo 2025: Bezzecchi in pole, Bagnaia in seconda fila

Il Motomondiale 2025 ha appena visto andare in scena la Q1 e la Q2 valide per le qualifiche ufficiali della MotoGP del GP del Portogallo: si è corso all’Autódromo Internacional do Algarve, dove, da pochi minuti, è terminato l’assalto alla pole position in vista della Sprint del pomeriggio e della gara in programma domani, domenica 9 novembre.

Nella Q1 sono usciti di scena cinque italiani: Luca Marini, 13°, Franco Morbidelli, 15° davanti ad Enea Bastianini, 16°, Nicolò Bulega, 18°, e Lorenzo Savadori, 20°. Nella Q2 ha conquistato la pole Marco Bezzecchi, primo, mentre ha chiuso in seconda fila Francesco Bagnaia, quarto, infine ha centrato la terza fila Fabio Di Giannantonio, nono.

GRIGLIA DI PARTENZA GP PORTOGALLO 2025 MOTOGP

1 M. Bezzecchi (Q2)

2 P. Acosta (Q2)

3 F. Quartararo (Q2)

4 F. Bagnaia (Q2)

5 A. Marquez (Q2)

6 J. Zarco (Q2)

7 J. Mir (Q2)

8 J. Miller (Q2)

9 F. Di Giannantonio (Q2)

10 P. Espargarò (Q2)

11 F. Aldeguer (Q2)

12 A. Ogura (Q2)

13 L. Marini (Q1)

14 B. Binder (Q1)

15 F. Morbidelli (Q1)

16 E. Bastianini (Q1)

17 A. Rins (Q1)

18 N. Bulega (Q1)

19 M. Oliveira (Q1)

20 L. Savadori (Q1)

21 S. Chantra (Q1)

22 R. Fernandez (Q1)

CLASSIFICA Q2 GP PORTOGALLO 2025 MOTOGP

1 M. Bezzecchi 1’37.556

2 P. Acosta +0.150

3 F. Quartararo +0.304

4 F. Bagnaia +0.379

5 A. Marquez +0.431

6 J. Zarco +0.503

7 J. Mir +0.621

8 J. Miller +0.661

9 F. Di Giannantonio +0.869

10 P. Espargarò +0.893

11 F. Aldeguer +0.936

12 A. Ogura +0.969

CLASSIFICA Q1 GP PORTOGALLO 2025 MOTOGP

1 F. Quartararo 1’38.661

2 J. Miller +0.253

3 L. Marini +0.342

4 B. Binder +0.699

5 F. Morbidelli +0.719

6 E. Bastianini +0.974

7 A. Rins +0.993

8 N. Bulega +1.013

9 M. Oliveira +1.208

10 L. Savadori +1.242

11 S. Chantra +1.540

12 R. Fernandez nessun tempo