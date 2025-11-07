Formula 1
Griglia di partenza F1, Sprint Qualyfing GP Brasile 2025: Norris in pole, Antonelli in prima fila! Verstappen sesto, Leclerc ottavo
Nelle qualifiche sprint di oggi è stata determinata la griglia di partenza della Sprint del GP del Brasile del Mondiale di F1 2025, che vedrà proseguire domani, sabato 8 novembre, il fine settimana con la Sprint di San Paolo che sarà valida come ventunesimo round del calendario della F1.
Nella SQ1 escono di scena Franco Colapinto (Alpine), 16°, Liam Lawson (Racing Bulls), 17°, Yuki Tsunoda (Red Bull Racing), 18°, Esteban Ocon (Haas F1 Team), 19°, e Carlos Sainz Williams), 20°. Nella SQ2 vengono eliminati Lewis Hamilton (Ferrari), 11°, Alexander Albon (Williams), 12°, Pierre Gasly (Alpine), 13°, Gabriel Bortoleto (Kick Sauber), 14°, ed Oliver Bearman (Haas F1 Team), 15°.
Nella SQ3 la pole della sprint va a Lando Norris (McLaren), primo, che precede Kimi Antonelli (Mercedes), secondo, ed Oscar Piastri (McLaren), terzo. Quarto posto per George Russell (Mercedes), seguito da Fernando Alonso (Aston Martin), 5°, Max Verstappen (Red Bull Racing), 6°, Lance Stroll (Aston Martin), 7°, Charles Leclerc (Ferrari), 8°, Isack Hadjar (Racing Bulls), 9°, e Nico Hulkenberg (Kick Sauber), 10°.
GRIGLIA DI PARTENZA SPRINT GP BRASILE F1 2025
1 Lando Norris McLaren (SQ3)
2 Kimi Antonelli Mercedes (SQ3)
3 Oscar Piastri McLaren (SQ3)
4 George Russell Mercedes (SQ3)
5 Fernando Alonso Aston Martin (SQ3)
6 Max Verstappen Red Bull Racing (SQ3)
7 Lance Stroll Aston Martin (SQ3)
8 Charles Leclerc Ferrari (SQ3)
9 Isack Hadjar Racing Bulls (SQ3)
10 Nico Hulkenberg Kick Sauber (SQ3)
11 Lewis Hamilton Ferrari (SQ2)
12 Alexander Albon Williams (SQ2)
13 Pierre Gasly Alpine (SQ2)
14 Gabriel Bortoleto Kick Sauber (SQ2)
15 Oliver Bearman Haas F1 Team (SQ2)
16 Franco Colapinto Alpine (SQ1)
17 Liam Lawson Racing Bulls (SQ1)
18 Yuki Tsunoda Red Bull Racing (SQ1)
19 Esteban Ocon Haas F1 Team (SQ1)
20 Carlos Sainz Williams (SQ1)
CLASSIFICA SQ3
1 Lando Norris McLaren 1:09.243
2 Kimi Antonelli Mercedes +0.097
3 Oscar Piastri McLaren +0.185
4 George Russell Mercedes +0.252
5 Fernando Alonso Aston Martin +0.253
6 Max Verstappen Red Bull Racing +0.337
7 Lance Stroll Aston Martin +0.428
8 Charles Leclerc Ferrari +0.482
9 Isack Hadjar Racing Bulls +0.532
10 Nico Hulkenberg Kick Sauber +0.692
CLASSIFICA SQ2
1 Fernando Alonso Aston Martin 1:09.330
2 Lando Norris McLaren +0.043
3 George Russell Mercedes +0.054
4 Oscar Piastri McLaren +0.086
5 Kimi Antonelli Mercedes +0.174
6 Isack Hadjar Racing Bulls +0.278
7 Lance Stroll Aston Martin +0.317
8 Max Verstappen Red Bull Racing +0.377
9 Charles Leclerc Ferrari +0.402
10 Nico Hulkenberg Kick Sauber +0.405
11 Lewis Hamilton Ferrari +0.481
12 Alexander Albon Williams +0.483
13 Pierre Gasly Alpine +0.522
14 Gabriel Bortoleto Kick Sauber +0.593
15 Oliver Bearman Haas F1 Team +0.616
CLASSIFICA SQ1
1 Lando Norris McLaren 1:09.627
2 Max Verstappen Red Bull Racing +0.348
3 Fernando Alonso Aston Martin +0.384
4 Oscar Piastri McLaren +0.390
5 George Russell Mercedes +0.421
6 Oliver Bearman Haas F1 Team +0.439
7 Isack Hadjar Racing Bulls +0.468
8 Pierre Gasly Alpine +0.470
9 Gabriel Bortoleto Kick Sauber +0.590
10 Lewis Hamilton Ferrari +0.597
11 Alexander Albon Williams +0.648
12 Charles Leclerc Ferrari +0.697
13 Lance Stroll Aston Martin +0.699
14 Nico Hulkenberg Kick Sauber +0.706
15 Kimi Antonelli Mercedes +0.754
16 Franco Colapinto Alpine +0.814
17 Liam Lawson Racing Bulls +1.039
18 Yuki Tsunoda Red Bull Racing +1.065
19 Esteban Ocon Haas F1 Team +1.245
20 Carlos Sainz Williams +1.493