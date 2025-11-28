Formula 1
Griglia di partenza F1, Sprint Qualifying GP Qatar 2025: Piastri in pole, Norris terzo. Verstappen 6°, Ferrari in affanno
Nelle qualifiche sprint di oggi è stata determinata la griglia di partenza della Sprint del GP del Qatar del Mondiale di F1 2025, che vedrà proseguire domani, sabato 29 novembre, il fine settimana con la Sprint di Lusail che sarà valida come penultimo round del calendario della F1.
Nella SQ1 escono di scena Lance Stroll (Aston Martin), 16°, Liam Lawson (Racing Bulls), 17°, Lewis Hamilton (Ferrari), 18°, Pierre Gasly (Alpine), 19°, e Franco Colapinto (Alpine), 20°. Nella SQ2 vengono eliminati Isack Hadjar (Racing Bulls), 11°, Oliver Bearman (Haas F1 Team), 12°, Gabriel Bortoleto (Kick Sauber), 13°, Nico Hulkenberg (Kick Sauber), 14°, ed Esteban Ocon (Haas F1 Team), 15°.
Nella SQ3 la pole della sprint va ad Oscar Piastri (McLaren), primo, che precede George Russell (Mercedes), secondo, e Lando Norris (McLaren), terzo. Quarto posto per Fernando Alonso (Aston Martin), seguito da Yuki Tsunoda (Red Bull Racing), 5°, Max Verstappen (Red Bull Racing), 6°, Kimi Antonelli (Mercedes), 7°, Carlos Sainz (Williams), 8°, Charles Leclerc (Ferrari), 9°, ed Alexander Albon (Williams), 10°.
GRIGLIA DI PARTENZA SPRINT GP QATAR F1 2025
1 Oscar Piastri McLaren (SQ3)
2 George Russell Mercedes (SQ3)
3 Lando Norris McLaren (SQ3)
4 Fernando Alonso Aston Martin (SQ3)
5 Yuki Tsunoda Red Bull Racing (SQ3)
6 Max Verstappen Red Bull Racing (SQ3)
7 Kimi Antonelli Mercedes (SQ3)
8 Carlos Sainz Williams (SQ3)
9 Charles Leclerc Ferrari (SQ3)
10 Alexander Albon Williams (SQ3)
11 Isack Hadjar Racing Bulls (SQ2)
12 Oliver Bearman Haas F1 Team (SQ2)
13 Gabriel Bortoleto Kick Sauber (SQ2)
14 Nico Hulkenberg Kick Sauber (SQ2)
15 Esteban Ocon Haas F1 Team (SQ2)
16 Lance Stroll Aston Martin (SQ1)
17 Liam Lawson Racing Bulls (SQ1)
18 Lewis Hamilton Ferrari (SQ1)
19 Pierre Gasly Alpine (SQ1)
20 Franco Colapinto Alpine (SQ1)
CLASSIFICA SQ3
1 Oscar Piastri McLaren 1:20.055
2 George Russell Mercedes +0.032
3 Lando Norris McLaren +0.230
4 Fernando Alonso Aston Martin +0.395
5 Yuki Tsunoda Red Bull Racing +0.464
6 Max Verstappen Red Bull Racing +0.473
7 Kimi Antonelli Mercedes +0.477
8 Carlos Sainz Williams +0.487
9 Charles Leclerc Ferrari +0.567
10 Alexander Albon Williams +0.733
CLASSIFICA SQ2
1 Lando Norris McLaren 1:20.956
2 Oscar Piastri McLaren +0.049
3 Max Verstappen Red Bull Racing +0.080
4 George Russell Mercedes +0.180
5 Yuki Tsunoda Red Bull Racing +0.196
6 Carlos Sainz Williams +0.216
7 Charles Leclerc Ferrari +0.234
8 Alexander Albon Williams +0.256
9 Fernando AlonsoAston Martin +0.316
10 Kimi Antonelli Mercedes +0.420
11 Isack Hadjar Racing Bulls +0.477
12 Oliver Bearman Haas F1 Team +0.538
13 Gabriel Bortoleto Kick Sauber +0.611
14 Nico Hulkenberg Kick Sauber +0.675
15 Esteban Ocon Haas F1 Team +0.710
CLASSIFICA SQ1
1 Max Verstappen Red Bull Racing 1:21.172
2 Fernando Alonso Aston Martin +0.104
3 Oscar Piastri McLaren +0.114
4 Nico Hulkenberg Kick Sauber +0.155
5 Lando Norris McLaren +0.226
6 Isack Hadjar Racing Bulls +0.227
7 George Russell Mercedes +0.260
8 Carlos Sainz Williams +0.266
9 Yuki Tsunoda Red Bull Racing +0.286
10 Oliver Bearman Haas F1 Team +0.354
11 Kimi Antonelli Mercedes +0.383
12 Gabriel Bortoleto Kick Sauber +0.451
13 Charles Leclerc Ferrari +0.464
14 Alexander Albon Williams +0.549
15 Esteban Ocon Haas F1 Team +0.601
16 Lance Stroll Aston Martin +0.635
17 Liam Lawson Racing Bulls +0.679
18 Lewis Hamilton Ferrari +0.871
19 Pierre Gasly Alpine +0.940
20 Franco Colapinto Alpine +1.192