Grand Prix pattinaggio artistico, Finlandia Trophy 2025: programma, orari, tv, streaming

Giunge al termine la fase di qualificazione valida per il circuito ISU Grand Prix 2025-2026 di pattinaggio di figura. Questa settimana infatti si svolgerà il Finlandia Trophy, ultima tappa della competizione itinerante in scena in quel di Helsinki da venerdì 21 a sabato 22 novembre.

Tanti gli argomenti sul piatto, alcuni di questi particolarmente scottanti. In tal senso la sfida più interessante riguarda certamente la danza sul ghiaccio, complice il ritorno dei francesi Laurence Fournier Beaudry-Guillaume Cizeron, usciti vittoriosi dall’appuntamento di Angers facendo già vedere cose estremamente interessanti e potenzialmente in grado di sparigliare completamente le carte. I transalpini (alla seconda gara insieme) se la vedranno con i canadesi Piper Gilles-Paul Poirier, i quali si sono imposti a loro volta a Skate Canada.

Nelle coppie d’artistico esame per i tedeschi Minerva Fabienne Hase-Nikita Volodin, secondi a Saskatoon ed intenzionati a mantenere alto il ritmo già espresso dai principali team di punta. Nello stesso segmento saranno impegnati anche gli italiani Rebecca Ghilardi-Filippo Ambrosini, potenzialmente in grado di poter puntare alla top 3 dopo essersi accomodati al quinto posto a Chongqing.

Sarà della partita anche Matteo Rizzo, chiamato a riscattarsi dopo la prestazione non particolarmente convincente pattinata all’NHK Trophy, dove non è andato oltre la settima moneta. Con lui ci saranno Yuma “Piuma” Kagiyama, trionfatore tra le mura amiche e pronto ad inscenare un suggestivo vìs-a-vìs con Adam Siao Him Fa, secondo al Grand Prix De France. Tra le donne attesa Rion Sumiyoshi, sul gradino più basso del podio ad Angers e adesso coinvolta in uno scontro con la belga Loena Hendrickx, terza in Giappone, e l’americana Amber Glenn, prima in Cina.

Il Finlandia Trophy 2025 sarà visibile integralmente attraverso la piattaforma Discovery Plus. Previsti inoltre possibili trasmissioni su RAI Sport (il palinsesto è attualmente in fase di elaborazione) ed in streaming su RAI Play (in caso di trasmissione su RAI Sport HD+). Di seguito il programma completo della competizione con orari italiani.

FINLANDIA TROPHY 2025: PROGRAMMA DELL’EVENTO (ORARI ITALIANI)

Venerdì 21 Novembre

13:100-14:04 Short program coppie d’artistico (in gara Rebecca Ghilardi-Filippo Ambrosini)

14:30-15:59 Short program individuale maschile (in gara Matteo Rizzo)

16:25-17:54 Short program individuale femminile

18:20-19:38 Rhythm dance danza sul ghiaccio

Sabato 22 Novembre

11:30-12:46 Short program coppie d’artistico (in gara Rebecca Ghilardi-Filippo Ambrosini)

13:15-15:02 Short program individuale maschile (in gara Matteo Rizzo)

16:3018:17 Short program individuale femminile

18:40-20:11 Free dance danza sul ghiaccio

FINLANDIA TROPHY 2025: COME SEGUIRLO IN TV E STREAMING

Diretta TV: Possibili collegamenti in diretta e in differita su RAI SPORT+HD (palinsesto in via di definizione).

Diretta Streaming: Discovery+ (diretta integrale), RAI Play (in caso di trasmissione su RAI SPORT+HD).