Golf, Schmid balza al comando del WWT Championship a metà gara. Francesco Molinari stabile in top ten

I golfisti del PGA Tour continuano a farsi battaglia nel consueto appuntamento del fine settimana. Siamo infatti arrivati al termine del secondo round del WWT Championship (montepremi 7.2 milioni di dollari), evento nato nel 2007 che accompagna verso il termine il calendario dell’anno solare. A metà gara guida il tedesco Matti Schmid, che balza al comando grazie ad un solido giro da -9 bogey free impreziosito dall’eagle messo a segno alla buca 18.

Per Schmid punteggio complessivo di -17 (127 colpi) ed una lunghezza di margine sui leader della prima ora, ovvero l’americano Nick Dunlap ed il finlandese Sami Valimaki. -15 e quarta piazza in solitaria per lo statunitense Chad Ramey, seguito ad un colpo di distanza dal connazionale Ben Griffin e dal francese Victor Perez. Settimo posto con il punteggio di -13 per il terzetto americano composto da Eric Cole, Trevor Cone e Mason Anderson.

Sul percorso par 72 dell’El Cardonal di Los Cabos (California Sur, Messico) chiudono la top ten al nono posto con lo score di -12 gli statunitensi Justin Lower, Cameron Young, Patrick Rodgers e Taylor Moore, ed infine il nostro Francesco Molinari. Il torinese rimedia al bogey commesso alla buca 4 siglando 6 birdie nelle ultime 8 buche di cui 5 consecutivi (dalla 11 alla 15) e resta aggrappato alle posizioni di rilievo del torneo messicano.

Tra i padroni di casa il migliore è Emilio Gonzalez, 25° con -9, mentre Alejandro Madariaga supera il taglio in 65esima posizione con -5. Grazie ad un superbo secondo Austin Eckroat evita il cut issandosi al 65° posto. Il campione in carica piazza un ottimo -8 che gli consente di continuare a sperare in un utopistico back-to-back- Nel tardo pomeriggio italiano spazio al terzo round con Molinari che proverà a restare incollato ai migliori.