Golf, L’Abu Dhabi HSBC Championship apre i playoff. Sarà caccia a McIlroy

Appuntamenti finali sul Dp World Tour. Con l’arrivo di novembre, infatti, come di consueto, arrivano anche gli ultimi due tornei del maggiore circuito europeo di golf, parte dei play off di stagione. Si parte giovedì 6 fino a domenica 9 con l’Abu Dhabi HSBC Championship sui fairway dello Yas Links, torneo che gli inseguitori di McIlroy dovranno sfruttare per cercare di mettere pressione al n.1 della Race to Dubai.

Dopo 40 eventi su 5 continenti in più di 27 stati, dunque, il Dp World Tour atterra negli Emirati Arabi per un appuntamento da non perdere. Il più combattivo nonchè il più indicato a spodestare il nordirlandese è il britannico Marco Penge, quest’anno vincitore di ben 3 tornei, che con 441,32 punti di differenza si attesta al secondo posto della r2dr. Insieme all’inglese ci saranno anche lo scozzese Robert MacIntyre, lo svedese Alex Noren, il cinese Haotong Li, Matthew Fitzpatrick con i compagni di Ryder Cup Tommy Fleetwood, Shane Lowry e Ludvig Aberg.

Un field dunque stellare per un torneo che anticipa la chiusura di stagione. A partecipare, in uno dei campi più celebri degli Emirati, saranno in 76. Numero che si ridurrà ulteriormente per il Dp World Tour Championship della prossima settimana quando saranno solamente 50 a giocarsi il trofeo più ambito del circuito europeo.

A rappresentare l’Italia ci saranno Andrea Pavan, forte di una stagione con 4 top 10 e 5 top 20, e Francesco Laporta, ancora a secco sul tour maggiore ma ben conscio di potersi giocare le prime posizioni in qualsiasi momento. Il pugliese quest’anno ha fatto registrare 6 top 20 e 3 top 10.

Occhi puntati soprattutto su Tommy Fleetwood che qui vinse per due anni di fila tra il 2017 e il 2018, e per Shane Lowry, qui vincente nel 2019.

Le previsioni danno bel tempo per tutta la settimana con massime intorno ai 35 gradi e minime sui 23. Si preannuncia un fine settimana particolarmente caldo sullo Las Links.