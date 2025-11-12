Golf, il PGA atterra nelle Bermuda per il Butterfield Championship. Dentro anche Molinari e Manassero

Penultimo appuntamento stagionale sul PGA Tour questa settimana. Il circuito americano vola nelle isole Bermuda per il Butterfield Bermuda Championship, torneo che mette in palio 6 milioni di dollari e 500 punti FedExCup Fall. L’anno al Port Royal Golf Course si impose Rafael Ocampos, portoricano classe 1988, con lo score di -19.

Da giovedì 13, tuttavia, a cercare di mettere i bastoni tra le ruote al campione in carica ci saranno anche diversi giocatori intenti a strappare qualche punto utile per muovere la propria classifica. A partire dai francesi Matthieu Pavon e Viktor Perez passando per gli svedesi Henrik Norlander e Jesper Svensson e arrivando fino agli scandinavi Thorbjorn Olesen, Niklas Norgaard e Kris Ventura.

Tra i favoriti al termine della 4 giorni nel mezzo dell’Oceano Atlantico si segnalano Sahith Theegala, con 2 top 25 quest’anno e 16 tagli passati su 21 eventi giocati, il canadese Adam Svensson, uno dei giocatori che maggiormente ha presenziato sul PGA Tour in stagione con 27 eventi attesi e 3 top 25, il finlandese Sami Valimaki, 3 top 10 e 7 top 25 nel 2025, e il tedesco Matti Schmid, 1 secondo posto, 5 top 10 3 9 top 25. Spazio, in casa, anche per due amateur e un professionista bermudiani: Oliver Betschart, Will Haddrell e Kenny Leseur.

Nel territorio d’oltremare britannico scenderanno in campo anche entrambi gli azzurri con la carta del PGA Tour: Matteo Manassero e Francesco Molinari. Il veronese è assente dal circuito dal 26 ottobre, quando non passò il taglio al Bank of Utah Championship. Per Manassero sono 5 i tornei di fila in cui non è riuscito ad andare oltre al secondo giorno e per quanto riguarda il ranking, il classe ’93 si presenta nelle Bermuda in 150esima posizione con una top 1 stagionale ottenuta all’RBC Canadian Open. Per il torinese, invece, si tratta del 4° torneo di fila da quando era rientrato al Sanderson Farm Championship dopo un “breve” stop. Dopo il T27 della scorsa settimana al World Wide Technology Championship, Molinari si presenta al via da domani in 201esima posizione.