Golf, il Dp World Tour riparte dall’Australia per la stagione 2026. 4 italiani al via

Il Dp World Tour riparte, senza soluzione di continuità, dall’Australia per la prima tappa della stagione 2025/2026. Il BMW Australian PGA Championship apre, così, la nuova annata in terra down-under con 2,5 milioni di dollari australiani in palio e 3.000 punti per la Race to Dubai.

Al via, al Royal Queensland di Brisbane, nel nord dello stato oceanico, diversi nomi che hanno illuminato la passata stagione. Tra questi sicuramente il britannico Marco Penge, classe ’98, che l’anno scorso è riuscito ad imporsi in ben 3 tornei (Hainan Classic, Danish Golf Championship e Open di Spagna) e a classificarsi 2° nella Race to Dubai dietro solamente a Rory McIlroy.

Insieme a Penge, da attenzionare ci saranno Min Woo Lee, Cam Smith, Adam Scott, Fox Ryan (tutti australiani), il danese Rasmus Neergaard-Petersen, il messicano Abraham Ancer, l’austriaco Bernd Wiesberger e Carlos Ortiz. Per quanto riguarda la compagine italiana, saranno 4 i portabandiera del tricolore in terra australiana: Filippo Celli, Renato Paratore, Stefano Mazzoli e Gregorio De Leo.

Celli si presenta a Brisbane con una vittoria sul Challenge Tour nella scorsa stagione e un T21 come miglior risultato sull’European Tour. Per Paratore, invece, sono 3 le vittorie sul Challenge Tour nel 2025 con un T22 come miglior posizionamento sul tour maggiore. Per Mazzoli e De Leo si parla rispettivamente di un 2° posto sul circuito cadetto e un T50 all’Open d’Italia per il primo e un T4 al Danish Golf Championship il secondo.

Dopo il BMW Australian PGA Championship il Dp World Tour rimarrà in Oceania per il Crown Australian Open che si disputerà a Melbourne.