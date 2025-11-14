Golf, Hadwin al comando del Bermuda Championship dopo il primo round. In difesa Manassero e Francesco Molinari

I golfisti del PGA Tour danno il via ad un nuovo fine settimana i competizioni con il Bermuda Championship (montepremi 6 milioni di dollari), evento nato nel 2019 che si disputa nella paradisiaca località caraibica. Al termine della prima tornata guida la classifica Adam Hadwin. Il canadese è al comando con lo score di -6 (65 colpi) dopo aver messo a segno 7 birdie ed essere incappato nell’unico bogey commesso alla buca 15.

Per il nordamericano una lunghezza di margine sul giapponese Takumi Kanaya e sull’americano Braden Thornberry, fermato alla buca 16 dal sopraggiungere dell’oscurità. -4 e quarta posizione per il nipponico Ryo Hisatsune, e per gli statunitensi Isaiah Salinda, Alex Smalley e Franckie Capan. Classifica ovviamente cortissima con 57 golfisti racchiusi in soli 7 colpi e diversi partecipanti che dovranno completare le ultime buche della prima tornata.

Sul percorso par 71 del Port Royal Golf Course di Southampton Parish (Bermuda) competano la top ten in ottava posizione con il punteggio di -3 il norvegese Kristoffer Ventura, il giapponese Rikuya Hoshino, e gli americani Harry Higgs, Chandler Philipps e vincent Whaley. Esordio in difesa per i due italiani presenti ai Caraibi. Francesco Molinari e Matteo Manassero occupano il 58° posto a margine del round da +1. Gli azzurri dovranno cambiare marcia per evitare il taglio del venerdì.

Soltanto 104esima posizione per Rafael Campos. Il portoricano, vincitore dell’edizione 2024, scivola nella più classica delle giornate no chiudendo con il punteggio di +5 ed abbandona le chance di back-to-back. Nel pomeriggio italiano spazio al secondo round che ci proietterà verso il taglio delle 36 buche.