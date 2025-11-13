Golf: Gregorio De Leo si conferma sul DP World Tour per il 2026

Gregorio De Leo si è confermato sul DP World Tour per il 2026. Il golfista biellese ha chiuso all’ottavo posto la maratona costituita dal Final Stage della Q School del circuito continentale, disputata su sei giri all’Infinitum Golf di Tarragona. Tra i due percorsi su cui ci si è alternati, Hills Course e Lakes Course, De Leo ha messo a segno uno score totale di -20 (67 66 69 71 68 67, 408 colpi totali) che gli ha consentito di restare dov’è.

Altri tre italiani hanno provato a entrare sul DP World Tour attraverso questo torneo finale di un sistema particolarmente ampio. L’obiettivo era di rientrare nei primi 20, ma non ce l’hanno fatta. Lorenzo Scalise ha chiuso al 31° posto pagando un primo giro in 76, mentre Jacopo Vecchi Fossa si è collocato al 49° posto con lo score di -10.

Dopo due ottimi giri iniziali, invece, si è spento il percorso di Matteo Cristoni, che ha chiuso a -6 al 60° posto, ma che nel primo terzo di gara pareva essere la grande, e positiva, sorpresa in grado di prendersi un posto sul DP World Tour. Il buon segnale dagli italiani è che tutti hanno superato il taglio in questa fattispecie.

Il primo posto della competizione è andato al sudafricano Zander Lombard, che ha demolito la concorrenza in -37 (64 69 67 64 64 63). Oltre a Lombard e De Leo, questi hanno conseguito la carta per il DP World Tour 2026 (con alcune gare nel 2025): Aaron Cockerill (Canada), Shubhankar Sharma (India), Connor McKinney (Australia), Nathan Kimsey (Inghilterra), Daniel Rodrigues (Portogallo), Quentin Debove (Francia), Matthew Baldwin (Inghilterra), Davis Bryant (USA), Benjamin Follett-Smith (Zimbabwe), Jack Yule (Inghilterra), Eddie Pepperell (Inghilterra), Adri Arnaus (Spagna), Andreas Halvorsen (Norvegia), Mike Toorop (Paesi Bassi), Hunter Logan (USA), Frederico Biondi Figueiredo (Brasile), Sadom Kaewkanjana (Thailandia), Andres German Gallegos (Argentina).